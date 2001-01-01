Passeggiate "tricolore" nel quartiere San Donato a Torino

Tornano le 'passeggiate tricolore' contro degrado, spaccio e furti. Il Comitato Torino Tricolore è sceso in strada ieri sera nel quartiere San Donato, dove nelle ultime settimane si sono registrati episodi di spaccate e furti nelle auto. In passato iniziative analoghe si erano svolte in altri quartieri della città. "Da poco sono state istituite le zone rosse a Torino, ovvero quei quartieri con un maggiore rischio criminalità, e San Donato è uno di questi - ha spiegato Matteo Rossino, portavoce del Comitato Torino Tricolore -, ecco perché dopo piazza Bengasi, Mirafiori e San Salvario abbiamo deciso di venire qui". "Queste non sono ronde ma passeggiate tricolore contro il degrado - ha specificato Rossino -, ovvero una presenza fisica nelle nostre strade per occupare uno spazio che altrimenti resterebbe in mano a pusher e criminali. Riteniamo che vivere liberamente i nostri quartieri, senza paura, sia un diritto che nel nostro piccolo cerchiamo di ristabilire".