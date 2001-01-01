Mimit, salgono i prezzi dei carburanti, gasolio in autostrada sopra 2,2 euro

In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale sale a 1,792 euro al litro per la benzina (1,789 euro il prezzo di ieri) e 2,184 euro al litro per il gasolio (2,178 il prezzo di ieri). Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,829 euro al litro per la benzina (ieri 1,825 euro) e 2,203 euro al litro per il gasolio (ieri 2,191 euro).