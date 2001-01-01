Tenta di gettarsi dal ponte a Torino, salvato dalla polizia

Ha tentato di togliersi la vita lanciandosi da un ponte, ma è stato salvato dalla polizia di Stato. È successo nei giorni scorsi a Torino, in zona Crocetta. Durante un controllo del territorio, gli agenti del commissariato Mirafiori hanno notato un giovane mentre scavalcava il cornicione del ponte di corso Dante angolo via Egeo, minacciando di gettarsi nel vuoto. I poliziotti lo hanno raggiunto immediatamente e, attraverso il dialogo, hanno cercato di instaurare un rapporto di fiducia per dissuaderlo. Nonostante i tentativi, il giovane ha continuato a sporgersi, rischiando di precipitare sui cavi dell'alta tensione della linea ferroviaria. A quel punto gli agenti sono riusciti ad afferrarlo e a metterlo in salvo.