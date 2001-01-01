Parroco indagato nel Torinese, dopo la perquisizione si è dimesso

"In seguito alla perquisizione dei carabinieri forestali nella canonica di Bosconero del 12 marzo scorso, il parroco don Mario Viano (che è anche Abate di San Benigno), 39 anni, ordinato prete nell'ottobre 2017, ha immediatamente rassegnato le dimissioni nelle mani del vescovo di Ivrea monsignor Daniele Salera, il quale le ha accettate". Così la diocesi di Ivrea (Torino) ha fatto chiarezza questa mattina, attraverso le colonne del proprio settimanale locale, il Risveglio Popolare, sulla posizione del parroco di Bosconero e San Benigno, indagato dalla procura di Ivrea dopo il controllo dei carabinieri forestali. Il sacerdote è stato trovato in possesso di numerosi animali e 200 grammi di marijuana. "Da quel momento è scattato per don Viano, di comune accordo con la diocesi, un periodo di ritiro e di silenzio, necessari per significare il dovuto rispetto delle indagini preliminari tuttora in corso, coperte dal segreto investigativo previsto dalla legge. Anche la diocesi non ha ritenuto di doversi esprimere nel merito prima degli esiti dell'inchiesta coordinata dalla procura di Ivrea", aggiunge la diocesi eporediese.