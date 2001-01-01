Aperte le candidature al bando Ue per giovani giornalisti

Al via le candidature per la decima edizione del concorso 'Youth4Regions' dedicato a studenti di giornalismo e giovani giornalisti promosso dalla Commissione europea. Il programma di quest'anno accoglie candidature per il giornalismo d'approfondimento scritto, giornalismo video, giornalismo audio e fotogiornalismo ed è aperto a studenti e giovani giornalisti provenienti dagli Stati membri dell'Ue, dai paesi vicini e dai paesi candidati. I vincitori, spiega Bruxelles in una nota, trascorreranno una settimana a Bruxelles, dal 10 al 16 ottobre, beneficiando di una formazione tenuta da esperti, di un'esperienza pratica in redazione e di un accesso alle istituzioni Ue e alle principali testate giornalistiche. Le candidature rimarrannoa aperte fino al 7 luglio. I partecipanti potranno concorrere al Premio Megalizzi - Niedzielski, che rende omaggio a giovani aspiranti giornalisti e che sarà assegnato il 14 ottobre. I vincitori, si legge ancora nella nota, saranno nominati 'Corrispondenti per la coesione 2027' e inviati a una missione sul campo di due settimane, per riferire direttamente dal territorio sui progetti della politica di coesione.