A Torino inaugurata la Casa di comunità "Ridotto"

E' stata inaugurata a Torino, in via Cigna 74, la Casa di comunità 'Ridotto', nell'ex Astanteria Martini. "Questo è un momento storico per la città. Questo che era un ospedale, che è stato chiuso 20 anni fa ma che ha cessato le funzioni di ospedale anche molto prima, era una ferita per questa città. Era stato occupato, abitato dallo spaccio, dal degrado, messo all'asta parecchi anni fa senza trovare un acquirente", ha detto il direttore generale della Asl Città di Torino, Carlo Picco. "Era una proprietà dell'Asl e viene restituita alla città. Un investimento importante: 8-10 milioni di euro, per questo intervento che comprende due case di comunità, due ospedali di comunità e tre centrali operative territoriali, tutte in questo edificio, in cui abbiamo voluto investire i fondi del Pnrr". Più in generale "stiamo veramente facendo veramente un lavoro capillare: 34 cantieri Pnrr, non ce n'è uno fermo". Durante l'inaugurazione, manifestanti con bandiere Spi Cgil, hanno contestato la "riduzione di servizi per la circoscrizione 5", a seguito della chiusura del poliambulatorio di via del Ridotto. Mantenerlo, ha detto Picco, costava 130mila euro l'anno di affitto, inoltre era "piccolo" e "non a norma". Giunta e maggioranza regionale, con una passeggiata, hanno voluto sottolineare che la nuova Casa di comunità dista 11 minuti a piedi. Il presidente dell'esecutivo, Alberto Cirio, ha parlato di "scelta migliore possibile" fatta dall'Asl insieme alla Regione: "Abbiamo fatto una scelta di buonsenso, mettiamo soldi pubblici su un bene pubblico, recuperiamo una spazio" che era stato vittima del "degrado" per "portare servizi".