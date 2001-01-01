Incendio casa popolare a Torino, danni per 100mila euro

E' di circa 100mila euro la stima dei danni dell'incendio scoppiato questa notte in uno stabile di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Città di Torino e in gestione ad Atc, in via Fratelli Garrone, nel quartiere Mirafiori Sud. Le fiamme hanno distrutto buona parte della cappottatura termica sulla testata del palazzo. Secondo quanto riferito da Atc, il cui personale ha messo in sicurezza l'area, al momento non risultano danni agli appartamenti o alle persone. "Mi auguro - dice il presidente dell'Agenzia per la casa, Maurizio Pedrini, che si è recato sul posto, dove sono intervenuti anche i tecnici del Comune, i vigili del fuoco e i carabinieri - che sulle cause dell'episodio venga fatta piena luce dalle autorità competenti. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che ringrazio, ha evitato conseguenze più gravi. Quanto successo ci preoccupa - conclude -, non solo per i danni materiali, ma anche per la sicurezza delle famiglie che vivono nelle case popolari".