Turismo, in Piemonte +7% di arrivi e di presenze nel 2025

Il 2025 del turismo in Piemonte si è chiuso con arrivi che superano quota 6 milioni e 730mila e presenze che raggiungono i 18 milioni e 170mila. Dati che indicano una crescita del 7,1% per gli arrivi e del 7,5% per i pernottamenti rispetto all'anno precedente. Il Piemonte turistico cresce quindi più della media nazionale, che per il 2025, secondo le ultime stime Istat, parla di un +2,3% di presenze e una contrazione degli arrivi dello 0,9%. Considerando gli ultimi dieci anni, il Piemonte segna una crescita costante e ormai consolidata: dal 2016 un +29,7% di presenze e ben il 39,6% di arrivi. I dati consuntivi sui dodici mesi del 2025 e le prime analisi sul 2026, elaborati dall'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte - Visit Piemonte, sono stati presentati oggi al grattacielo della Regione. Riguardo al bilancio delle vacanze di Pasqua 2026, dal 2 al 6 aprile il Piemonte ha registrato una saturazione di posti letto pari al 47,3% (nel 2025 era il 41,4%) e un incremento di presenze turistiche di oltre il 10% rispetto all'analogo periodo del 2025. Anche i dati provvisori della stagione sciistica 2025-26 appena conclusa confermano una crescita nelle principali destinazioni sciistiche piemontesi: boom per Limone Piemonte con +47% di pernottamenti spinto anche dalla riapertura del Tunnel di Tenda. Incoraggianti anche le tendenze del 2026: il 28% degli italiani intervistati dichiara di voler trascorrere in Piemonte il ponte 25 aprile - 1 maggio. Sul periodo complessivo della primavera il Piemonte sarà sicuramente meta turistica per il 15% di coloro che faranno una vacanza in Italia, contro l'11% del 2025. La crescita del Piemonte turistico nel 2025 è stata trainata soprattutto dalla domanda estera, con un incremento dell'8,9% negli arrivi e dell'8,0% nei pernottamenti. La quota del mercato estero si conferma ormai maggioritaria, pari al 53% del totale delle presenze, consolidando il trend di internazionalizzazione avviato nel periodo post-pandemico. Oltre il 75% dei pernottamenti esteri è generato da turisti provenienti dai principali sette mercati europei e dagli Usa: prima è ancora una volta la Germania, seguita da Francia, Benelux, Svizzera, Regno Unito, Usa, Scandinavia e Spagna. Cresce anche il turismo nazionale, con +5,6% di arrivi e +7,1% di presenze: oltre ai turisti dallo stesso territorio piemontese, principalmente da Lombardia, Lazio, Liguria, Emilia Romagna e Veneto. Torino e prima cintura si confermano la prima destinazione con la maggior quota di movimenti con un tempo medio di permanenza pari a 2,5 notti, seguita dall'area prodotto lacuale che presenta un tempo medio di permanenza di 3,5 notti. Segue al terzo posto, per quota di pernottamenti, il territorio della montagna - con 3,1 notti di permanenza media; al terzo posto per quanto riguarda gli arrivi troviamo l'area prodotto collinare con un tempo medio di permanenza pari a 2,2 notti. Il 2025 segna un boom nella crescita del settore extraalberghiero e delle locazioni turistiche. Nel 2025 14 turisti su 100 hanno scelto la sistemazione in locazione turistica contro i 12 del 2024, e 27 hanno scelto l'extra-alberghiero contro i 26 del 2024. Ma non si tratta di uno spostamento a sfavore del settore alberghiero, poiché grazie alla crescita in valori assoluti del turismo segna un + 1,6% di presenze e un 2,3% di arrivi. "Da evidenziare - spiega Silvio Carletto, presidente del cda di Visit Piemonte - il costante alto riscontro di sentiment analysis su ricettività e ristorazione, segno della grande professionalità dei nostri operatori. Complessivamente, voglio sottolineare l'efficacia del grande lavoro di squadra di istituzioni e territorio sia nella promozione in Italia e all'estero che nelle attività di accoglienza".