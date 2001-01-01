Ferrovie, Trenitalia interrompe la Torino-Milano il 12 e il 19 aprile

Durante le domeniche del 12 e del 19 aprile la linea ferroviaria Torino-Milano sarà interrotta per consentire attività preparatorie all'installazione del nuovo Apparato centrale computerizzato Acc nella stazione di Novara. Il servizio sarà sostituito con bus dedicati tra Novara e Vercelli per alcuni treni delle linee Torino-Milano e Novara-Chivasso/Ivrea, mentre per i treni delle linee Biella S.Paolo - Novara, Domodossola-Novara e Arona - Novara è istituito il servizio bus sull'intera tratta. Sui bus, sottolinea Trenitalia, non è ammesso il trasporto bici e non possono salire animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza. Anche il treno Intercity notte 1558 Salerno-Torino Porta Nuova nelle notti 11/12 e 18/19 aprile subisce variazioni di percorso, con perdita di alcune fermate intermedie e modifiche di orario, anche con anticipi e aumento dei tempi di percorrenza.