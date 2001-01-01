Chiesta convalida del fermo per Del Grande, domani l'interrogatorio

La Procura della Repubblica di Varese ha chiesto al gip la convalida del fermo per Elia Del Grande, il 50enne condannato per triplice omicidio e fuggito il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba (Cuneo), gravemente indiziato di rapina aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di una 69enne residente a Sesto Calende, proprietaria della Fiat 500 sulla quale l'uomo è stato rintracciato nel pomeriggio di ieri a Varano Borghi. Nei suoi confronti vengono inoltre contestati i reati di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Determinanti per l'individuazione del sospettato sono stati il sopralluogo effettuato dai militari, l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze raccolte dalla vittima e da altre persone informate sui fatti. L'indagato si trova attualmente detenuto nel carcere di Varese e domani comparirà davanti al gip per l'udienza di convalida del fermo.