Mit, asse Italia-Svizzera sempre più operativo

L'incontro al Mit tra il viceministro Edoardo Rixi e l'ambasciatore svizzero in Italia Roberto Balzaretti conferma una collaborazione strutturata e continuativa su logistica e trasporti, frutto di un impegno congiunto portato avanti in questi anni dai due governi in stretta sinergia. Lo si legge in una nota del ministero. Un dialogo costante, costruito anche attraverso il rapporto diretto e operativo tra Rixi e la rappresentanza diplomatica elvetica, che ha contribuito a consolidare una visione condivisa sulle principali direttrici infrastrutturali europee. Al centro del confronto il Terzo Valico dei Giovi, infrastruttura strategica per rendere più efficiente il collegamento tra il sistema portuale ligure e il cuore dell'Europa, con benefici concreti in termini di tempi, costi e competitività. Nel corso del colloquio è stata inoltre condivisa grande attenzione per lo stato di avanzamento dell'opera, anche in vista di un prossimo passaggio in Liguria dell'ambasciatore, che nei prossimi giorni sarà a Genova. In agenda, anche un sopralluogo nei cantieri del Terzo Valico. Investire in infrastrutture significa creare sviluppo, lavoro e nuove opportunità. Una direzione chiara, sostenuta da una cooperazione internazionale solida e da relazioni istituzionali che continuano a produrre risultati concreti.