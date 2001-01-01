Miroglio rilancia il brand Motivi, faro su Grecia e Polonia

Il gruppo piemontese Miroglio, che opera in 41 Paesi nella filiera della moda femminile, rilancia il marchio Motivi, fondato nel 1993. Al centro del progetto c'è l'internazionalizzazione del brand, in particolare il consolidamento della presenza nei mercati dell'Europa orientale e balcanica - in Romania e Bulgaria ha già più di dieci punti vendita - e l'espansione in Paesi come Grecia e Polonia. Driver cruciale per il piano è l'ottimizzazione della rete retail che ad oggi conta oltre 180 negozi, con un focus sulle location ad alto potenziale e sul rafforzamento della presenza sul mercato italiano attraverso partnership commerciali. Il gruppo punta anche sulla dimensione digitale: l'e-commerce, che costituisce circa il 13% del fatturato, sarà ulteriormente potenziato "tramite un ampliamento dell'offerta e il miglioramento della shopping experience". Motivi intende poi lavorare sulla riconoscibilità del marchio "riscoprendo il legame con la sua costumer base - donne impegnate nella propria crescita personale e professionale - e puntando sull'idea di una 'femminilità contemporanea e consapevole che si esprime attraverso un'estetica sofisticata e versatile'".