Questore Torino, preoccupa la diffusione del crack

"La diffusione di sostanze stupefacenti, in particolar modo del crack, che è quello che mi preoccupa molto, ma anche qualche reato predatorio. Nella quotidianità che svolgiamo, facciamo decine di arresti, decine di denunce di soggetti dediti ad attività illecite relative sia alla droga sia ai reati predatori". Così il questore di Torino, Massimo Gambino, a margine delle celebrazioni della Festa della Polizia, in corso alle ex Ogr. Per il questore, inoltre, anche a livello nazionale c'è molta preoccupazione per i reati minorili. "Bisogna intervenire come lo facciamo noi con l'attività di prevenzione nelle scuole, ma bisogna partire ancor prima dalla famiglia - spiega Gambino - quindi interventi mirati anche per i genitori. In altre realtà abbiamo fatto degli incontri anche presso le scuole con gli stessi genitori, quindi sicuramente il settore minorile è quello che ci interessa molto".