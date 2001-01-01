Cappellano di casa Savoia chiede rientro delle spoglie di Umberto II

A oltre quarant'anni dalla morte di Umberto II di Savoia e a più di venticinque dalla scomparsa della Maria José del Belgio, torna il tema del possibile rientro in Italia delle loro salme, oggi custodite nell'Abbazia di Hautecombe. A rilanciare l'appello è monsignor Gian Franco Troya, rettore del Santuario Reale Madonna delle Grazie di Racconigi e ultimo cappellano di casa Savoia di nomina reale (aveva ricevuto l'incarico nel 1973 da Umberto II), che invita istituzioni e Casa Savoia a trovare un accordo. "È tempo - sottolinea in una nota monsignor Troya, 86 anni - che si lavori concretamente per riportare l'ultimo re a Racconigi". Il rettore ricorda anche il legame personale con il sovrano: "Umberto II mi aveva espresso più volte personalmente il desiderio di riposare nella sua città natale". Un rapporto profondo, quello tra il re e il santuario racconigese, dove ricevette il battesimo e dove si recò in preghiera prima dell'esilio. "Ricordo bene la sua devozione e vicinanza - prosegue Troya - così come quella della Regina Elena, che donò al santuario un importante dipinto ancora oggi conservato". Secondo il rettore, il santuario potrebbe accogliere le spoglie, ma restano possibili anche altre soluzioni condivise. "Il mio appello - sottolinea - è rivolto alla Famiglia Reale e alle istituzioni, affinché si possa riportare a Racconigi questo re, che potrebbe riposare in santuario, o nel castello". Il ritorno dei reali, conclude, rappresenterebbe "un gesto di riconoscenza ma anche un'opportunità per Racconigi, il Piemonte e l'Italia", rilanciando il valore storico e culturale del territorio e delle residenze sabaude.