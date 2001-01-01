Olio motore nel drink dell'amico, denunciato un 17enne dopo una festa

Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Verbania dopo aver ingerito dell'olio motore da un bicchiere di una bevanda analcolica offerto da un 17enne durante una festa di compleanno tra minorenni in spiaggia a Verbania, sul lago Maggiore. Sulla vicenda, avvenuta la sera del 4 aprile e resa nota oggi, indagano i carabinieri di Verbania, che hanno denunciato il 17enne per avvelenamento e lesioni personali. Le indagini, coordinate dalla procura dei minori di Torino, hanno permesso di identificare l'autore del gesto, che ha ammesso le proprie responsabilità definendo il suo gesto "uno scherzo". Al 16enne avrebbe servito il bicchiere dicendogli che si trattava di "un drink buono", ma subito dopo aver ingerito la sostanza la vittima si è sentita male: è stata soccorsa da alcuni presenti, mentre molti dei partecipanti alla festa si dileguavano. All'ospedale Castelli di Verbania il ragazzo è stato sottoposto a un trattamento su indicazione del centro antiveleni di Bergamo. Inizialmente dimesso con una prognosi di pochi giorni, dopo una seconda visita i medici sono rimasti cauti su possibili complicazioni future.