Futuro (nazionale) degli aennini

Dicono che… i tre fuoriusciti da Fratelli d’Italia – Michele Ragno, Maurizio Nieli e Mauro Gigantino – che recentemente hanno dato origine alla componente “civica” di vaga memoria finiana, denominata Alleanza Novarese (An), siano usciti dalla prima prova politica con più di qualche livido politico. Già, perché sulla mozione di sfiducia al vicesindaco meloniano Ivan De Grandis, dopo ore di schermaglie e interventi a ruota libera, il terzetto non ha proprio brillato per coraggio. Anzi. A rubare la scena, semmai, sono state le scintille tra Gigantino e Francesca Ricca, “colpevole” ai loro occhi di aver fatto armi e bagagli passando dal gruppo misto a FdI. E loro? Silenzio, passo felpato e uscita strategica dall’aula al momento del voto. Ovvero accodati al Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Più che una posizione, una ritirata. Non proprio il miglior biglietto da visita per chi ambisce a rifondare il centrodestra a Palazzo Cabrino. Per ora, più che alternativa, restano ai margini della maggioranza, senza incidere e senza lasciare il segno, quasi un corpo estraneo alla maggioranza. Non resta loro che sperare in un Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci? Mai dire mai…