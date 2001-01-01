Questura di Torino, 1.600 arresti e oltre 6.000 denunciati nel 2025

Oltre 1.600 arresti, più di 6.600 persone denunciate e oltre 181mila identificate. Sono alcuni dei numeri dell'attività della Questura di Torino nel 2025, resi noti in occasione del 174esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. Nel dettaglio, sono state arrestate 1.676 persone, mentre 6.602 sono state denunciate in stato di libertà. Tra questi anche 62 minori arrestati e 440 denunciati. Sono 55 gli avvisi orali e 250 ammonimenti per stalking e codice rosso. Sul fronte dei controlli, sono state identificate 181.524 persone e verificati 57.073 veicoli. Sono state 563 manifestazioni ed eventi gestiti, 282 manifestazioni sportive e 225 servizi ad alto impatto, con un impiego complessivo di 46.802 appartenenti alla polizia. Per quanto riguarda la prevenzione, sono stati eseguiti 2.634 perquisizioni, 2.150 controlli su arrestati domiciliari e 2.860 su altre misure di prevenzione. Emessi inoltre 235 Daspo, 95 fogli di via obbligatori e 53 provvedimenti Dacur (divieti di accesso alle aree urbane). Per quanto riguarda i sequestri, oltre 65 chili di cocaina, più di 339 chili tra hashish e marijuana, oltre 3,6 chili di eroina e quasi 3,8 chili di sostanze sintetiche. Sequestrate 52 pistole, 17 fucili, 377 armi da punta e taglio e quasi tremila munizioni, oltre a circa 2.900 chili di esplosivi. A questi si aggiungono 51 beni sequestrati e confiscati per un valore complessivo di oltre 4,2 milioni di euro. Infine, l'utilizzo dell'applicazione YouPol ha fatto registrare 7.024 segnalazioni totali, di cui 2.999 legate agli stupefacenti, 739 al bullismo e 3.286 per altre tipologie di reati.