Nasce il tavolo regionale per il futuro del sistema neve del Piemonte

Un tavolo permanente tra istituzioni e gestori per ridisegnare il futuro delle stazioni sciistiche piemontesi e affrontare le sfide del cambiamento climatico. Una nuova cabina di regia con province e gestori (Arpiet e Anef Piemonte) per progettare il miglioramento e l'ammodernamento del sistema neve regionale. È questa la principale novità della delibera approvata dalla giunta regionale, che definisce gli indirizzi per l'avvio di un percorso partecipato volto al potenziamento del sistema neve piemontese. La nuova cabina di regia, coordinata dall'assessorato alla Montagna con il supporto della Direzione regionale Cultura, turismo, sport e commercio, vedrà seduti allo stesso tavolo le province e i rappresentanti di Arpiet (Associazione regionale piemontese delle imprese esercenti trasporto a fune) e Anef Piemonte (Associazione nazionale esercenti funiviari). L'obiettivo è rendere il sistema neve più moderno e competitivo attraverso una programmazione unitaria degli interventi, capace di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche. "Con questo tavolo tecnico attiviamo uno strumento operativo concreto per le nostre terre alte - dichiara l'assessore allo Sviluppo e alla promozione della montagna, Marco Gallo - Il comparto neve è un elemento strategico per l'economia montana, con ricadute dirette su occupazione e turismo. Il confronto costante con i gestori degli impianti e con gli enti locali ci permetterà di definire una visione unitaria per innovare le stazioni, dalle grandi realtà alle microstazioni, garantendo che ogni investimento risponda ai reali fabbisogni del territorio".