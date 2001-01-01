Torino, avvocato arrestato mentre cede droga a cliente in carcere

Un avvocato è stato arrestato a Torino nella sala colloqui del carcere con l'accusa di avere passato sostanze stupefacenti a un proprio assistito. L'intervento è stato svolto dal personale di polizia penitenziaria. Il sindacato Osapp, oltre a rivolgere "un plauso" agli agenti, denuncia "la persistente emergenza" legata all'introduzione di droga nel carcere e anche al lancio di telefonini dall'esterno. L'Osapp ricorda inoltre di avere chiesto alla prefettura di Torino, proprio oggi, il rafforzamento dei controlli sul perimetro, anche con l'impiego dell'esercito, e l'invio di almeno 50 unità aggiuntive di polizia penitenziaria. L'avvocato sarebbe stato sorpreso mentre consegnava quattro panetti di sostanza presumibilmente stupefacente.