Riunione Regioni su crisi automotive: "Ora incontro con Urso per fare fronte comune"

Per affrontare la crisi dell'industria italiana dell'auto è stato fissato un nuovo incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e i rappresentanti delle Regioni italiane con stabilimenti automotive. È l'esito di un tavolo che si è svolto questa mattina tra gli assessori delle Regioni italiane con stabilimenti automotive (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania e Basilicata), coordinato da Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Lombardia e presidente dell'Ara (Alleanza europea delle regioni automotive), come ha spiegato la vicepresidente della Regione Lazio e assessora allo Sviluppo economico Roberta Angelilli. Nella riunione si è trovato l'accordo anche per un ulteriore incontro, che si terrà tra il 15 e il 18 giugno, con i parlamentari europei a Strasburgo. Nella riunione di oggi, ha aggiunto Angelilli, è emerso che le principali priorità sono la salvaguardia dei siti produttivi italiani e dei posti di lavoro, ma anche un rilancio dell'intero settore dell'auto, attraverso gli investimenti e un piano di azione concreto. Per Angelilli "è importante parlare col ministro Urso per fare fronte comune con una voce italiana unica e rappresentare le esigenze del territorio sui tavoli negoziali di Bruxelles, perché è lì che si gioca la vera partita. Sia in termini di risorse economiche, che devono essere supplementari, perché il bilancio europeo deve puntare anche sull'automotive; sia in termini di semplificazioni, per una prospettiva di sostenibilità che deve essere anche una sostenibilità industriale", ha spiegato.