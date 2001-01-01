Incidente nel Torinese, grave 33enne caduto dallo scooter

Un uomo di 33 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Balangero (Torino), sulla strada provinciale 26, in corrispondenza di una curva. Nel sinistro è rimasto coinvolto un solo mezzo, la Vespa su cui viaggiava il trentatreenne. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. Il paziente è stato soccorso dai sanitari, che lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino in codice rosso per trauma cranico.