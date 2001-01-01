Riscossioni, 1.100 comuni senza la 'sufficienza', 21 miliardi non incassati

Più di 1.100 Comuni italiani non raggiungono la soglia minima di riscossione individuata dalla riforma della riscossione locale allo studio del ministero dell'Economia che, secondo le bozze di decreto attuativo della Legge di bilancio circolate nelle settimane scorse, prevede una soglia minima di capacità di incasso fissata al 17,5%, sotto la quale scatta l'obbligo di affidare la riscossione ad Amco (Asset Management Company), società pubblica specializzata nella gestione di crediti deteriorati. Il calcolo è del Centro studi enti locali secondo il quale in questi enti si concentra oltre il 62% delle somme accertate dai Comuni ma non ancora incassate, pari a più di 21 miliardi di euro su 33,7 miliardi totali. In altre parole, poco più di un Comune su sette concentra quasi due terzi dei crediti da riscuotere. La dimensione del fenomeno emerge da un'elaborazione di Centro su dati Bdap relativi ai rendiconti 2022-2024, considerando lo stock dei residui relativi alle voci indicate dalla norma e che ricomprendono voci come Imu, Tari, multe stradali ecc. Osservando la distribuzione territoriale, il quadro assume contorni ancora più netti. Nel Mezzogiorno si concentra la quota più ampia di criticità: 866 Comuni su 2.489, pari al 35% del totale, si collocano sotto la soglia prevista. In altre parole, più di un Comune su tre presenta livelli di riscossione tali da rientrare nel perimetro dell'obbligo. Al Centro il fenomeno è meno diffuso ma comunque significativo: sono 163 Comuni su 967, pari al 17%, circa uno su sei. Qui il dato segnala una presenza più selettiva del problema, ma comunque non marginale. Al Nord, invece, la situazione cambia completamente scala. I Comuni "sotto soglia" sono 104 su 4.386, pari ad appena il 2% del totale. Un dato che conferma come nelle regioni settentrionali la difficoltà di riscossione sia circoscritta a una quota molto limitata di enti a differenza del Meridione in cui il fenomeno sembra assumere dimensioni quasi strutturali.