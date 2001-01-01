Sabato con il caldo, da domenica sera tornano i temporali a Nord

Ancora sole e caldo primaverile per sabato, ma da domenica è previsto un peggioramento a partire dalle regioni settentrionali, con l'arrivo di un fronte temporalesco, che nella giornata di lunedì si farà sentire anche al Centro e in serata al Sud. Si attende così "un fronte temporalesco che darà il via ad una fase decisamente più dinamica e perturbata", secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Ancora per sabato il bacino del Mediterraneo sarà "abbracciato da un promontorio del vasto anticiclone africano, un sistema di alta pressione che dal deserto del Sahara si spingerà fino al cuore dell'Europa. Questa configurazione - osserva Gussoni - garantirà un'atmosfera estremamente stabile". A causa di questa situazione, nella giornata di domenica si attendono "temperature massime fino a 27°C in città come Firenze, Roma e Palermo, mentre in alcune aree della Sardegna si toccheranno addirittura i 30°C". Nella serata di domenica, a causa dell'arrivo di un fronte di aria fredda dal Nord Europa si prevedono temporali, "localmente anche molto intensi, su Piemonte, Liguria e Lombardia". Nel dettaglio Sabato 11: al Nord poche nubi, clima mite; al Centro prevalenza di sole; al Sud soleggiato Domenica 12: al Nord peggioramento a Nordovest con piogge nel pomeriggio-sera; al Centro sole e caldo; al Sud poco nuvoloso. Lunedì 13: al Nord piogge diffuse; al Centro molte nubi con pioggia su molti settori; al Sud peggiora in serata su Campania e Puglia.