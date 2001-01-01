SACRO & PROFANO

Repole va a studiare il "modello tedesco". Giustizialismo pretesco su don Viano

L'arcivescovo di Torino guida una comitiva di sacerdoti a Berlino: troverà ispirazione in una Chiesa ricca ma in profonda crisi tra calo record di fedeli e drastica riduzione delle vocazioni. La giustizia spiccia (e forcaiola) nei recenti casi di cronaca

L’arcivescovo di Torino cardinale Roberto Repole in settimana partirà per un viaggio in Germania con un gruppo di suoi preti: «Un viaggio formativo nell’ambito delle formazione permanente del clero». L’ottima iniziativa permetterà di conoscere la Chiesa tedesca che, come tutti sanno, è all’avanguardia in tutti campi e il cui Cammino sinodale sta dando non pochi grattacapi a Roma.

Un tempo la Chiesa torinese, fin dagli Anni Cinquanta, guardava Oltralpe e si ricordano ancora i preti operai che andavano a Parigi a fare esperienza. Oggi il modello è la Germania, sia sul piano pastorale che su quello amministrativo. La sua Chiesa però sta attraversando un periodo di crisi profonda, caratterizzata da un calo record di fedeli (circa 400.000 abbandoni nel 2024) e da una drastica riduzione delle vocazioni con circa 30 ordinazioni all’anno.

Ricca ma in crisi

Nonostante questo, la Chiesa tedesca resta una delle più ricche d’Europa grazie alla Kirchensteuer ma quello che emerge è una sorta di collassamento generale del sistema. Le defezioni, che si misurano con il mancato pagamento della tassa, restano enormi, nel 2025 vi è stata una perdita di 549.636 fedeli, i battesimi scendono, i matrimoni religiosi pure.

Questi numeri sono una risposta inequivocabile a certi esperimenti che, lungi dal rafforzare la vita delle comunità, sembrano aver contribuito ad allontanarle ulteriormente dalla missione. A fronte di tale disastro una corrente fortemente ideologizzata cerca infatti di trascinare la Chiesa su un terreno che – come ha persino riconosciuto recentemente il cardinale Walter Kasper – rimane estraneo alla sua natura.

Il percorso della Chiesa tedesca è molto simile a quello che fu sperimentato decenni or sono – erano i tempi del Catechismo olandese – dalla Chiesa dei Paesi Bassi che oggi è sostanzialmente agonizzante e assolutamente residuale con decine di chiese in vendita e una partecipazione alla Messa domenicale di meno del 2%. Lo ha riconosciuto in questi giorni monsignor Robert Mutserts, vescovo ausiliare di S. Hertogenbosch segnalando un perfetto parallelismo fra le dinamiche olandesi degli anni Sessanta e quelle della Chiesa tedesca dei nostri giorni: «Gli stessi temi, le stesse opinioni che generano confusione fra i fedeli, i quali sempre più dubitano dell’identità cattolica». Così come avvenne in Olanda, anche in Germania i richiami di Roma sono caduti nel vuoto.

La Signora parroco

Molto a proposito è apparsa così la recente intervista alla donna parroco Doris Brinker, capo della comunità parrocchiale di Santa Barbara nella diocesi di Osnabruck, in cui racconta la sua esperienza e di come sia riuscita a estromettere – d’accordo con il vescovo – un sacerdote che non riconosceva il suo modello di gestione e quindi non riuscisse ad andare d’accordo con lei in quanto «suo superiore». Adesso tutto procede bene perché è arrivato un altro prete «con cui va tutto molto bene e che è felice e grato di poter lavorare con una donna alla guida».

La parrocchia è governata da un team che è una squadra alla pari. All’inizio vi è stato un gruppo di parrocchiani che non gradiva il cambiamento e avviò una raccolta di firme, ma il vescovo risolse tutto neutralizzandoli: «Adesso le persone non vedono in me la donna, ma la pastora che non deve fare il capo. Qui stiamo smantellando insieme la Chiesa antiquata. Ho ricevuto la richiesta di una donna per il diaconato, una volontaria della nostra parrocchia che si è aperta con me e mi ha descritto la sua vocazione. La sua storia mi ha commosso e se il nostro vescovo fosse d’accordo sarebbe una delle prime donne a poter diventare diaconessa».

Alla domanda se si sentirebbe di celebrare l’Eucaristia (nella vicina Svizzera questo è già avvenuto), la parroca afferma che ciò che la fermerebbe non sono le questioni dogmatiche o dottrinali (in fondo delle quisquilie) ma solo perché «potrei urtare la sensibilità delle persone». Esemplare la conclusione: «Per me la fede è diventata più rivoluzionaria. E anche più politica. Ho il coraggio di predicare in modo politico. Perché il Vangelo è chiaramente politico. Ho sviluppato una passione per la lotta. Mi sono resa conto di quanto noi, come Chiesa, diamo alle persone e di quanto possiamo migliorane la convivenza». Quindi non più la santità o la configurazione a Cristo è la missione della Chiesa ma la ricerca del benessere individuale. Una perfetta religione dell’Aldiquà.

Giustizialismo canonico

Da quando la notizia è stata diffusa su tutti i media e i tg nazionali non passa giorno che non compaia qualche commento sul caso di don Mario Viano, sacerdote della diocesi di Ivrea e parroco di San Benigno Canavese e Bosconero, dopo che i carabinieri hanno perquisito la sua canonica trovandovi, oltre a diverse specie di animali, 200 grammi di marijuana. A tutt’oggi non sono chiari i capi di imputazione che dovrebbero riguardare (salvo si ipotizzino fatti più gravi) in primis il possesso non denunciato di animali e la detenzione di sostanze stupefacenti.

Secondo indiscrezioni, sembrerebbe che il giudice delle indagini preliminari di Ivrea non abbia concesso al pubblico ministero i provvedimenti restrittivi richiesti e che questi abbia chiesto il riesame della decisione che sarà discussa in settimana. Appare difficile, infatti, stabilire un nesso causale tra le somme di denaro trovate in casa e il commercio di animali o di droga, tenuto conto che l’indagine, a quanto si dice, sarebbe partita dalla fuga di un animale da un paese vicino e che risulterebbe inquisita, con il sacerdote, anche l’attempata signora che accudiva gli animali.

Da quanto poi è dato a sapere, don Mario non avrebbe voluto patteggiare una sanzione ridotta per i reati ascrittigli (di cui alcuni derubricati a illeciti amministrativi) ma abbia chiesto di andare a giudizio, proclamandosi innocente e quindi ben deciso ad affrontare un processo che accerti la verità dei fatti.

Dal punto di vista canonico la Curia ha emesso un comunicato in cui si afferma che don Viano avrebbe rassegnato le dimissioni da parroco nelle mani del vescovo e si sia ritirato in un luogo sconosciuto a meditare. Parrebbe invece, stando ad alcuni, che sia stato lo stesso monsignor Daniele Salera a chiedere subito che egli si dimettesse, un po’ come faceva papa Bergoglio con i vescovi non allineati che voleva rimuovere. Quando questi gli chiedevano un procedimento canonico secondo il diritto (si potrebbero fare decine di nomi, a cominciare dall’arcivescovo di Parigi, monsignor Michel Aupetit) che giudicasse sui fatti, imponeva loro di dare le dimissioni per motivi personali, cosicché sul comunicato ufficiale veniva omesso ogni riferimento al canone di riferimento.

Sensus fidelium

Nel nostro Paese, com’è noto, le misure cautelari finiscono ormai per sostituire le sentenze definitive – siano esse di condanna o di assoluzione – mentre il processo si consuma sui media. Si veda, per rimane in ambito ecclesiastico, il caso del parroco di Pecetto, monsignor Marino Basso, lapidato sui giornali per reati dai quali è stato assolto nel silenzio generale. I fedeli di Bosconero e San Benigno sono addirittura scesi in piazza per manifestare solidarietà al loro parroco sotto indagine, definito «empatico, umile e sorridente che ha riavvicinato le persone alla fede», ma in questo caso il sensus fidelium non verrà preso in considerazione.

Qualcuno ha ipotizzato che la vicenda abbia sullo sfondo la contrapposizione tra conservatori e progressisti, ma ne dubitiamo. L’osservatore superficiale che ha visto don Mario con berretta e pellegrina, potrebbe fare l’errore di annoverarlo fra i tradizionalisti ma, per chi lo conosce, si sbaglierebbe perché il suo modello è rimasto – forse un po’ ingenuamente – don Bosco, sempre ubbidiente in tutto ai vescovi e al papa e che evitava accuratamente di celebrare il Vetus Ordo. Diciamo però che se oggi un prete ha fama di progressista le sue «debolezze e fragilità» verranno sempre, se non giustificate, almeno comprese, altrimenti avrà contro il sinedrio dei benpensanti di tutte le specie.

Il caso comunque – al di là e oltre la vicenda di don Mario e di come si concluderà – si presta a riflessioni più ampie e a innumerevoli considerazioni che concernono. A partire dal discernimento dei vescovi nelle ordinazioni – la debolezza e le carenze della formazione dei preti, prima che sul versante dottrinale su quello umano, la loro vulnerabilità a fronte di una secolarizzazione sempre più anticristiana che mette in discussione la stessa figura del sacerdote, non più riconosciuto nemmeno socialmente e a cui si chiede l’impossibile, la solitudine non compensata da una vera fraternità sacerdotale e con vescovi incapaci di essere, come dovrebbero, anche padri e non ispettori soltanto o, peggio, patrigni. Ancora una volta il problema è l’identità del prete.