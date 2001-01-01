Cirio, capacità ed esperienza nella neo assessora Cameroni

"La competenza, la capacità, l'esperienza" che "io ho visto nel suo ruolo di vicepresidente della commissione e nell'impegno che ha avuto in questi due anni, perché ormai sono quasi due anni di mandato regionale, un grande impegno e grande serietà che sono elementi fondamentali". Così il presidente della Regione, Alberto Cirio, motivando la scelta di Daniela Cameroni, consigliera regionale esponente di Fratelli d'Italia, come nuova assessora a Formazione, istruzione e merito e società a partecipazione regionale, dopo le dimissioni di Elena Chiorino, coinvolta nel caso Delmastro. "Questo si unisce evidentemente - aggiunge Cirio - all'appartenenza politica, perché siamo in un'area all'interno della maggioranza di indicazione di Fratelli d'Italia. E quindi uniamo le capacità personali, l'impegno, all'appartenenza politica in un clima di condivisione piena di maggioranza regionale ma anche nazionale". Cirio è intervenuto a Borgomanero (Novara), dove è stata inaugurata la nuova sede del comitato della Croce Rossa Italiana. "L'assessore Cameroni è espressione di questo territorio e questo è anche un segno di rispetto a una provincia importante come quella di Novara", ha detto il governatore. "Nel 2019 - ha precisato Cirio - quando venni eletto per la prima volta presidente della Regione dissi che era finita l'epoca in cui qualcuno pensasse o pensava che il Piemonte finisse a Moncalieri, perché questo era l'ottica di quel Torino-centrismo sbagliato che noi non abbiamo sostituito col provincia-centrismo perché sarebbe stato un errore analogo, ma che abbiamo sostituito con l'equilibrio. L'equilibrio di avere una capitale meravigliosa che è Torino e che ha la sua grande importanza ma anche la necessità di salvaguardare gli interessi di tutte le province".