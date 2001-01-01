Cameroni, garantisco il mio impegno nel ruolo di assessore

"Inizia un nuovo viaggio, inizia con lo stesso spirito di determinazione con cui ho iniziato il precedente. Cioè mi rendo conto che arrivare con un percorso avviato e - per quanto posso ritenere da fuori - l'assessore Elena Chiorino ha lavorato alacremente e non vedo perché non bene, altrettanto bene, quindi con impegno. È stato per me un onore anche solo essere nella rosa dei nomi considerati per questo ruolo e a maggior ragione ricevere la telefonata del presidente ieri mi ha inorgoglita ancora di più". Così la neo assessora regionale del Piemonte Daniela Cameroni che fino alla nomina, annunciata ieri, ha ricoperto la carica di vicepresidente della quinta Commissione del Consiglio regionale. "Quello che posso dire - ha spiegato a Borgomanero (Novara), dove è stata inaugurata la nuova sede del comitato della Croce Rossa Italiana - è che nel precedente ruolo partivo con poche informazioni, quelle che si possono raccogliere, diciamo così, d'esterno. E studiando ho recuperato un bagaglio di ciò che necessita: farò la stessa cosa, chiaramente con un impegno superiore, perché tenendo conto che il ruolo è decisamente diverso e la superficie da coprire è molto più numerosa. Quindi io garantisco il mio impegno, lo studio e la determinazione che ho a fianco del presidente Cirio, non temo in questo momento il ruolo". "Indubbiamente - aggiunge - in questi prossimi giorni recupererò tutti i dossier aperti nell'ambito delle deleghe che ho ricevuto. Mi prometto di analizzarle, di chiedere consiglio, e non solo un passaggio di consegne, all'assessore Chiorino. Mi permetterò di chiedere più di un consiglio al presidente, affinché mi aiuti a incanalare al meglio tutte le energie che si possono spendere iniziando questo percorso a percorso già avviato".