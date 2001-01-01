Armato di zappa tenta di colpire figlio della compagna

Un uomo di 45 anni, che la domenica di Pasqua ha tentato di aggredire con una zappa il figlio 30enne della propria compagna, è stato denunciato dalla polizia a Verbania. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall'uso dell'arma. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di domenica scorsa ma reso noto oggi. L'uomo, originario di Omegna (Vco), è stato fermato e portato in questura dopo che, ubriaco e davanti alle forze dell'ordine precedentemente chiamate dal ragazzo, aveva afferrato una zappa e si era scagliato contro gli agenti provando a colpire il giovane. All'origine della sua ira ci sarebbe la presenza in casa del trentenne, un ragazzo di origine cubana. Il 45enne è stato multato per stato di ubriachezza manifesta, mentre la donna e il figlio sono stati portati in una nuova abitazione al riparo dalle violenze dell'uomo.