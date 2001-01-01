Armato di zappa tenta di colpire figlio della compagna

15:29 Sabato 11 Aprile 2026

Un uomo di 45 anni, che la domenica di Pasqua ha tentato di aggredire con una zappa il figlio 30enne della propria compagna, è stato denunciato dalla polizia a Verbania. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall'uso dell'arma. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di domenica scorsa ma reso noto oggi. L'uomo, originario di Omegna (Vco), è stato fermato e portato in questura dopo che, ubriaco e davanti alle forze dell'ordine precedentemente chiamate dal ragazzo, aveva afferrato una zappa e si era scagliato contro gli agenti provando a colpire il giovane. All'origine della sua ira ci sarebbe la presenza in casa del trentenne, un ragazzo di origine cubana. Il 45enne è stato multato per stato di ubriachezza manifesta, mentre la donna e il figlio sono stati portati in una nuova abitazione al riparo dalle violenze dell'uomo.

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