Canalis (Pd), "con Cirio poco rappresentate donne, giovani e Torino"

"La giunta Cirio continua a non dare sufficiente rappresentanza alle donne del Piemonte: le donne sono solo due su 12 componenti della giunta regionale". Così la consigliera regionale Monica Canalis (Pd) all'indomani dell'ingresso in giunta regionale di Daniela Cameroni, dopo le dimissioni di Elena Chiorino coinvolta nel caso Delmastro. Per Canalis "⁠la Giunta Cirio continua a non dare alcuna rappresentanza ai giovani: non c'è nessun under 35 in Giunta" e "non dà sufficiente rappresentanza alla provincia di Torino, che costituisce più della metà della popolazione piemontese, ma solo Marrone, Vignale e Tronzano sono di Torino". Inoltre "Vercelli, Vco e Biella non esprimono nessun assessore. Capisco che far quadrare tutti i criteri non è facile, ma l'affaire 'Delmastro-Chiorino' è scoppiato settimane fa: c'era tutto il tempo per conciliare le varie esigenze. Se però a decidere non è il territorio, ma la sede romana di Fratelli d'Italia, le esigenze territoriali non possono che essere messe in secondo piano. Fratelli d'Italia si conferma essere un partito centralista, che si fa un baffo del principio di sussidiarietà e delle specificità territoriali, in particolare di Torino". Per la consigliera dem "aver separato la gestione assessorile del lavoro da quella della formazione professionale è un vero e proprio obbrobrio tecnico, che renderà più difficile il lavoro dei tecnici. Speriamo che non ci siano conseguenze a scapito della qualità dei servizi. Sono anche curiosa di vedere se il Risiko interno a Fratelli d'Italia confermerà il 'ritornato' Sacchetto alla guida della terza commissione consiliare".