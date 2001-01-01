Cna Piemonte su Giorgetti, crisi delle piccole medie e imprese è reale da mesi

"Non è più il tempo degli allarmi perché molte imprese sono già dentro una crisi reale, fatta di calo degli ordinativi, margini ridotti e difficoltà crescenti nel sostenere i costi". Giovanni Genovesio, presidente di Cna Piemonte, commenta così le dichiarazioni del ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, sul rischio recessione. L'articolazione regionale della Confederazione sottolinea, in una nota, che le parole di Giorgetti "confermano una situazione che le micro, piccole e medie imprese stanno già vivendo da mesi", e che "questi segnali sono stati portati più volte all'attenzione delle istituzioni senza che si sia registrato un cambio di passo adeguato". "Quello che oggi viene riconosciuto a livello nazionale - osserva Delio Zanzottera, segretario Cna Piemonte - è ciò che denunciamo da tempo: una fase di rallentamento profondo che rischia di trasformarsi in recessione diffusa se non si interviene subito". Per Genovesio e Zanzottera servono interventi immediati su liquidità e credito insieme a una riduzione concreta dei costi e alla costruzione di un dialogo diretto fra imprese e uffici pubblici per individuare soluzioni concrete.