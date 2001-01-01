BERLUSCONES

Congressi a geografia variabile. Summit tra Cirio e la Cavaliera

Dopo il vertice di Cologno, il governatore piemontese oggi pomeriggio a Milano affronta con Marina Berlusconi il nodo dei congressi regionali. Costa pronto a prendere il posto di Barelli alla Camera. Tajani e la "fiducia a tempo". Forza tessere? No grazie

Il vertice fiume di Cologno non è finito quando si sono alzati da tavola. Il bello – o il difficile – sta venendo adesso, tra telefonate, aggiustamenti e incontri mirati per tradurre quel summit, in cui molto è rimasto in sospeso, in atti concreti. È nelle ore successive, lontano dai comunicati zuccherosi, che si stanno affrontando i primi nodi: la “sbarellizzazione” alla Camera e i congressi. I due dossier usciti dal faccia a faccia tra Antonio Tajani e i figli del Cavaliere, sotto l’occhio vigile di Gianni Letta e con Danilo Pellegrino a fare da cerniera con il resto dell’impero.

Insomma, la macchina azzurra si rimette in moto. Ma lo fa a velocità controllata e con una direzione sempre più chiaramente tracciata tra Milano e dintorni. E con un Piemonte che conquista posizioni sempre più rilievo, a cominciare dal ruolo di Alberto Cirio.

Costa pronto, Letta lima

La partita del dopo Paolo Barelli è sostanzialmente chiusa. Il nome è quello di Enrico Costa, ormai stabilmente in pole. Non è ancora arrivato il crisma ufficiale – serve definire l’exit strategy dell’attuale titolare e avviare il passaggio formale nel gruppo di Montecitorio – ma le ultime limature sono in corso. E a farle non è certo l’ultimo arrivato: è il “gran visir” della corte di Arcore Gianni Letta, chiamato ancora una volta a cucire, smussare, evitare che qualche mal di pancia si trasformi in voto contrario.

Costa, dunque. Il piemontese garantista, di solida scuola liberale, uno dei volti più autorevoli e più conosciuti della storica battaglia sulla giustizia. Una scelta che racconta molto più di quanto sembri: discontinuità rispetto al vecchio assetto, ma senza strappi ideologici. Resta da sistemare Barelli.

Secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe costruendo una via d’uscita più parlamentare che governativa. Sul tavolo un possibile scambio con Maurizio Casasco: quest’ultimo destinato a un ingresso nell’esecutivo come sottosegretario, mentre a Barelli verrebbe affidata la presidenza della bicamerale sull’anagrafe tributaria. Una soluzione che consentirebbe di riequilibrare pesi e ruoli senza forzare la mano. Anche perché il vero nodo è uno solo: Barelli, presidente praticamente a vita della Federazione italiana nuoto, non ha alcuna intenzione di lasciare Foro Italico. E quella poltrona è incompatibile con un incarico di governo. Da qui l’opzione parlamentare, che evita strappi e tiene insieme tutto.

Stop al Congresso nazionale

Se sulla Camera si lavora di fino, sui congressi la linea è già tracciata. E oggi pomeriggio a Milano si aggiunge un tassello decisivo: Cirio nella sua veste di vicesegretario nazionale incontrerà Marina Berlusconi per mettere a punto la strategia delle assise regionali. Un incontro tutt’altro che occasionale. Il governatore piemontese è uno dei pochi con accesso diretto e continuativo alla famiglia, senza bisogno di strombazzare ogni colloquio. Understatement sabaudo, dicono i suoi.

Due punti sono già scolpiti: il congresso nazionale non si farà, almeno a tempi brevi, mentre quelli regionali si terranno a “geografia variabile”. Una mezza Caporetto per Tajani ma anche una vittoria dimezzata dei suoi contestatori interni. Quello che il segretario e vicepremier immaginava prima delle Politiche 2027 slitta. Di sicuro a dopo il voto, forse sine die. Il motivo è semplice: evitare un’investitura piena che gli darebbe mano libera nella compilazione delle liste. Tajani resta, con la “fiducia rinnovata”, del comunicato dell’altra sera. Ma è una fiducia a tempo e soprattutto sotto tutela.

La mappa di Cirio

Niente calendario uniforme, niente resa dei conti generalizzata. Si vota solo dove le condizioni sono unitarie. “Non devono creare divisioni ma condivisione” è la linea. Non devono diventare assise fratricide, né l’occasione per trasformare un partito nato leggero e leaderistico (e personale) in un partito delle tessere.

Per questo, tra maggio e giugno – comunque prima dell’estate – si terranno nelle realtà dove è possibile una sintesi. È il caso del Piemonte, dove pure le frizioni non mancano (ad esempio tra Paolo Zangrillo e Gilberto Pichetto), ma non sembrano tali da impedire alle diverse anime del partito di trovare una quadra.

Altrove è decisamente peggio. In Lombardia la minoranza interna guidata da Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo è in rotta con il coordinatore Alessandro Sorte e rifiuta una conta considerata falsata dal tesseramento. La tensione è arrivata fino al Tar, con la diffida presentata dal dirigente regionale Tiziano Mariani contro il regolamento e le modalità di presentazione delle candidature. In Sardegna è sotto accusa la gestione di Pietro Pittalis: da una parte il deputato ed ex presidente della Regione Ugo Cappellacci, che spinge per un rinvio, dall’altra l’attuale coordinatore regionale, il parlamentare nuorese deciso ad andare avanti. Schermaglie pure in Puglia dove a farsi portavoce dei malumori è stata nei giorni scorsi l’ex compagna di Silvio Berlusconi Francesca Pascale che ha puntato il dito contro il coordinatore regionale Mauro D’Attis, accusato di non essere più rappresentativo: “Dovrebbe rendersi conto che non è più seguito da nessuno. Non basta mettersi la spilletta da coordinatore per far esistere il partito”, ha detto. In Campania, il senatore Francesco Silvestro, la deputata Annarita Patriarca e l’esponente di Noi Moderati Pino Bicchielli, hanno vergato una nota per chiedere la sospensione dei congressi, mettendo nel mirino il coordinatore regionale e capogruppo all’Europarlamento Fulvio Martusciello.

Insomma, quello che attende da oggi pomeriggio Alberto Cirio è materia da far tremare i polsini sotto i doppiopetti blu elettrici: una di quelle circostanze in cui bisogna tenere insieme equilibri fragili, ambizioni incrociate e territori in fibrillazione, senza alzare la voce e senza lasciare tracce. Un lavoro da cesello, più che da proclami. Altro che understatement sabaudo: qui serve tutta la sua abilità di tessitore per trasformare una mappa piena di mine in un percorso almeno praticabile.

Partito pesante, no grazie

Il timore, dentro Forza Italia, è esplicito e non è più nemmeno solo appannaggio della minoranza interna. Ovvero che nelle mani di notabili e cacicchi locali il partito possa finire spezzettato, territorio per territorio, corrente per corrente. Non una scissione, ma qualcosa di più subdolo: una lenta balcanizzazione, in cui ognuno si prende un pezzo e lo gestisce in proprio.

È da qui che nasce la linea uscita da Cologno. Darsi una struttura, sì – inevitabile dopo la fine dell’era di Silvio Berlusconi – ma senza scivolare in un partito d’apparato. Senza replicare modelli novecenteschi fatti di correnti organizzate, pacchetti di tessere e congressi trasformati in contese muscolari.

Il punto è tutto qui: come diventare un partito vero senza perdere la natura originaria, quella di una creatura leggera, costruita attorno a una leadership personale e non a un meccanismo collettivo. Perché oggi quella leadership carismatica non c’è più, ma il rischio è che, nel tentativo di sostituirla con regole e organigrammi, si finisca per creare qualcosa di indigesto e ingovernabile.

Incognite sul futuro

Ecco allora la scelta – al momento più difensiva che progettuale – di congressi sotto controllo. Solo dove non c’è rischio di esplosioni interne, solo dove gli equilibri sono già stati negoziati a monte. Non un confronto aperto, ma una ratifica guidata. Dietro c’è una consapevolezza: il partito, oggi, non reggerebbe una conta vera. Non reggerebbe congressi combattuti, candidature alternative, pacchetti di iscritti mobilitati all’ultimo minuto. Perché non solo significherebbe consegnare intere regioni a potentati locali, ma vorrebbe dire rassegnarsi a un gruppo dirigente nazionale frutto di quelle logiche. Come, in fondo, è (stata) la “porchetta

magica” del clan ciociaro dei tajanei.

Per questo si prende tempo. In questo senso la partita vera – quella sulla leadership, sulle liste, sul futuro assetto – deve ancora iniziare. E le regole con cui si giocherà si scriveranno nelle prossime settimane. E non a Roma.