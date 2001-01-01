Barbanera

Dicono che... potrebbe essere in vista un ritorno alle origini – anagrafiche e professionali – genovesi per Andrea Barbanera, primario di Neurochirurgia all’azienda ospedaliera universitaria di Alessandria e responsabile di un servizio di Neurochirurgia all’ospedale di Aosta. Lo stimato specialista da anni nella struttura alessandrina – dove tra l’altro ha operato, salvandogli la vita, l’ex portiere della Nazionale Stefano Tacconi – sarebbe “corteggiato” sotto la Lanterna. Il suo nome è dato in vetta al borsino per il primariato all’Ospedale Galliera, lo stesso dove ha lavorato, prima da specializzando poi da specialista, per circa un lustro alla fine degli anni Novanta. Responsabile della sezione Chirurgia Spinale della Società Italiana di Neurochirurgia e altri prestigiosi incarichi nel curriculum, Barbanera con il suo reparto che richiama numerosi pazienti anche da altre regioni è considerato un’eccellenza dell’ospedale alessandrino che ora potrebbe rischiare di perdere.