Italdesign al Fuorisalone con "l'arte di integrare" tra automotive e design

Dal 20 al 26 aprile Italdesign partecipa al Fuorisalone con "L'arte di integrare per essere progetto", un percorso espositivo e culturale che interpreta il tema 2026 "Essere il Progetto" attraverso un approccio end-to-end, capace di trasformare idee in esperienze concrete. Cuore della presenza sarà Opificio 31, nello showroom RRD in via Tortona, ma l'iniziativa si svilupperà in forma diffusa coinvolgendo diversi luoghi della città. Il progetto riflette il metodo Italdesign, fondato sull'integrazione tra competenze e ambiti diversi, dall'automotive al product design, dall'aerospazio alla robotica, in un equilibrio tra ricerca, innovazione e know-how consolidato. In mostra una selezione di progetti che rappresentano questa visione trasversale: dalla Honda NSX Tribute alla piattaforma Volkswagen MEB+ a trazione anteriore, fino al concept di mobilità Pop.Up Next. Accanto al mondo della mobilità trovano spazio oggetti e soluzioni per altri settori, come l'orologio sviluppato per D1 Milano, il calice e la frappeuse istituzionali per il Consorzio Alta Langa, la macchina da caffè professionale Faema E71E e il pneumatico Quatrac Pro 2 di Vredestein. Completano il percorso la cabina dell'home lift H300 NXT per TK Elevator e progetti di innovazione come ReSedo e Kini, oltre a applicazioni legate alla robotica. Nel contesto del Fuorisalone, Italdesign costruisce un proprio itinerario cittadino con incontri, contributi e installazioni. Oltre allo showroom RRD, la presenza si estende all'nhow Hotel di via Tortona con la mostra "10 auto uniche per 10 anni di storia" del Salone Auto Torino, dove è esposto il progetto Nissan GT-R50 by Italdesign. Coinvolti anche il SaloneSatellite a Fiera Milano Rho, con un lavoro sull'interfaccia uomo-macchina per una city car del futuro, e l'Isola Design Festival negli spazi della Fondazione Stecca, dedicato alla stampa 3D. Previsti inoltre interventi e approfondimenti sui progetti Teka e Faema, ospitati rispettivamente nello spazio Midea Italia in piazza Gae Aulenti e nel flagship store Faema in zona Tortona.