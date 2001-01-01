Spara contro la vetrina di un locale, fermato nella notte

Ha sparato contro la vetrina di un locale in corso Vercelli, a Torino, ed è stato rintracciato e fermato nella notte dalla polizia di Stato. L'episodio, a quanto si apprende, è avvenuto intorno alle 21 di ieri. Sul posto sono intervenute le volanti. Grazie alle testimonianze e agli elementi raccolti nell'immediatezza, gli investigatori sono riusciti a risalire all'uomo e alla sua abitazione. Così intorno alle 2 gli agenti, dopo aver messo in sicurezza l'area, si sono presentati davanti all'appartamento, in zona corso Mortara. Dopo alcune ore sono riusciti a entrare e a bloccarlo.