Lo Grasso nuovo segretario della Uil Pensionati Piemonte

Francesco Lo Grasso è il nuovo segretario della Uil Pensionati Piemonte, eletto al termine del XIII congresso regionale. Succede a Lorenzo Cestari che ha guidato il sindacato dei pensionati piemontesi negli ultimi dodici anni. Classe 1951, ha una lunga esperienza sindacale nella Uil attualmente nella segreteria confederale della Uil Piemonte con delega al Welfare. Nel suo discorso programmatico, il nuovo segretario ha posto al centro le criticità della sanità piemontese, a partire dalla mancanza di risorse per la non autosufficienza e dalla necessità di garantire risposte rapide ai territori. Ha spiegato che non sono ancora arrivate alle Regioni le assegnazioni necessarie per il fondo della non autosufficienza e che questa situazione rischia di mettere in difficoltà enti gestori, Comune e famiglie. "Far mancare risorse alle famiglie su sanità e non autosufficienza è molto grave. Se gli assessori non saranno rapidi chiederemo direttamente un incontro con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, affinché venga garantita l'assistenza a chi ha davvero bisogno" ha detto Lo Grasso Al congresso hanno partecipato anche il presidente della Uil Pensionati Nazionale Carmelo Barbagallo e il segretario generale della Uil Piemonte Gianni Cortese.