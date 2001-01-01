Seduta straordinaria Conferenza Regioni per emergenza maltempo

"È convocata una seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome oggi, lunedì 13 aprile alle ore 15.15. All'ordine del giorno il parere recante 'Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile', tema che sarà affrontato nella successiva Conferenza Unificata". Lo comunica la Conferenza delle Regioni.