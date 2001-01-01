LA SACRA FAMIGLIA

Evasione fiscale e truffa aggravata, Elkann (e Ferrero) verso il processo

La causa è stata subito aggiornata al 22 giugno per permettere la riunione con altri due fascicoli ancora aperti, uno dei quali, secondo quanto si apprende, è quello che riguarda il notaio Morone. Pesanti (e foriere di gravi conseguenze) le contestazioni dei pm

Al Palazzo di giustizia di Torino è andato in scena l’ennesimo capitolo della querelle giudiziaria sull’eredità Agnelli. Un intreccio dove carte bollate, conti con il fisco e antichi dissidi familiari si saldano in un procedimento che oltre a John Elkann chiama in causa nomi pesanti dell’establishment torinese.

Questa mattina si è aperta l’udienza preliminare che vede imputati il nipote dell’Avvocato e il commercialista Gianluca Ferrero, nell’ambito dell’inchiesta sulla residenza italiana di Marella Caracciolo. Un procedimento figlio dell’“imputazione coatta” decisa lo scorso dicembre dal giudice, che aveva respinto solo in parte la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura torinese.

Subito un rinvio: il fascicolo è stato aggiornato al 22 giugno per consentire la riunificazione con altri due procedimenti ancora aperti. Tra questi anche quello che riguarda il notaio Remo Morone, ulteriore tassello di una vicenda parecchio intricata.

Le accuse: fisco e “residenze creative”

Sul tavolo dei pubblici ministeri non ci sono dettagli marginali. Le contestazioni parlano di truffa aggravata ai danni dello Stato ed evasione fiscale fraudolenta. Reati per i quali la procura ha notificato nei giorni scorsi la richiesta di rinvio a giudizio a Elkann, nipote dell’Avvocato Gianni Agnelli e oggi presidente di Stellantis e Exor.

L’inchiesta, come noto, nasce da un esposto presentato dalla madre, Margherita Agnelli de Pahlen, impegnata in una parallela causa civile a Torino per rivendicare l’eredità dei genitori. È proprio da quella guerra familiare che si sviluppa il filone penale.

Secondo la procura subalpina, la residenza svizzera attribuita a Marella Caracciolo sarebbe stata fittizia, costruita – sostengono gli inquirenti – attraverso “artifizi e raggiri”. Una ricostruzione che si intreccia con il maxi versamento effettuato la scorsa estate: 183 milioni di euro pagati da Elkann all’Agenzia delle Entrate tra imposte non versate e tassa di successione legata proprio alla nonna Marella, secondo quanto contestato da pm e Guardia di Finanza.

Il ruolo di Ferrero e il nodo Dicembre

Le stesse accuse pendono anche su Ferrero, presidente della Juventus e storico consulente della famiglia. A lui i pm Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Giulia Marchetti contestano anche il falso ideologico in atto pubblico.

Un’accusa che chiama in causa, in concorso, il notaio torinese Ettore Maria Morone e che ruota attorno alla presunta alterazione delle date di due documenti. Carte decisive per l’iscrizione alla Camera di Commercio di Torino degli assetti della società semplice Dicembre, la cassaforte che garantisce il controllo dell’impero di famiglia: oggi a Elkann, ieri all’Avvocato.

Procedimenti che si fondono

La richiesta di rinvio a giudizio è emersa proprio durante l’udienza preliminare di oggi, inizialmente focalizzata sul solo reato di evasione fiscale fraudolenta. Su questo punto, nei mesi scorsi, il gip aveva già disposto l’imputazione coatta per Elkann e Ferrero, imponendo di fatto alla procura di procedere. Ora quel procedimento è destinato a confluire nel fascicolo principale. Da qui la decisione del gup di rinviare tutto al 22 giugno, data in cui i vari tronconi dell’inchiesta dovrebbero essere riuniti.