Staffetta Cisl fa tappa ad Alessandria, un patto per il futuro del territorio

Seconda tappa della Staffetta della Cisl dedicata al futuro dei territori di Alessandria e Asti. Dai dati emerge un quadro comune: calo demografico, popolazione anziana e difficoltà occupazionali, soprattutto per giovani e donne. Alessandria mostra segnali positivi nel lavoro e nella crescita economica, ma con fragilità strutturali e alta disoccupazione giovanile, mentre Asti registra stagnazione economica, compensata da un miglioramento del tasso di disoccupazione. La Cisl propone un Patto sociale per rilanciare sviluppo, occupazione e attrattività, puntando su infrastrutture, politiche attive del lavoro e riduzione dei divari di genere. "Alessandria e Asti hanno strutture produttive diverse, vocazioni territoriali distinte, ma condividono le stesse fragilità di fondo: una popolazione che invecchia senza che i giovani trovino ragioni sufficienti per restare o per arrivare, un mercato del lavoro che cresce troppo poco e in modo ancora troppo diseguale tra uomini e donne. Se non invertiamo questa tendenza, tra vent'anni avremo territori svuotati, con meno lavoratori, meno servizi e meno futuro. Per questo vogliamo costruire un patto sociale con le istituzioni, le categorie economiche e sociali per un progetto comune di sviluppo credibile per questi due territori" afferma Marco Ciani, segretario generale della Cisl Alessandria-Asti. "Alessandria e Asti ci dicono oggi che il modello di sviluppo su cui si è retta l'economia piemontese negli ultimi decenni non regge più da solo: servono investimenti in infrastrutture, e in questo senso il ruolo della logistica per il territorio alessandrino è strategico, ma servono anche politiche attive del lavoro capaci di ridurre i divari di genere e di dare prospettive concrete ai giovani" sottolinea il segretario generale Cisl Piemonte Luca Caretti.