Stellantis Pro One, volumi globali in crescita del 7% nel primo trimestre

Stellantis Pro One, la Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis, ha iniziato il 2026 in crescita a livello globale. Nel primo trimestre ha immatricolato 408.301 veicoli, il 7% in più dei volumi dello stesso periodo del 2025. In Europa Stellantis Pro One ha confermato la sua leadership con una quota di mercato del 28,7% nell'UE30 e in ogni segmento di furgoni in cui opera: segmento C (48,5%), segmento D (esclusi i pick-up) (26,1%) e segmento E (26,2%). Leader di mercato in Sud America con una quota del 33,6% (+3,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente), più del doppio rispetto al secondo concorrente nella regione. In Nord America, le vendite di Ram sono aumentate del 20% rispetto all'anno precedente. Stellantis ha mantenuto la terza posizione nel mercato dei veicoli commerciali con una quota di mercato del 14,8% (+2,8 punti percentuali rispetto all'anno precedente). "Questi risultati del primo trimestre 2026 confermano la solidità di Stellantis Pro One in tutte le principali regioni. La nostra robusta crescita dei volumi globali, unita alla leadership di mercato consolidata nell'UE30 e in Sud America e al trend positivo in Nord America e nelle regioni Mea, dimostra la solidità del nostro approccio commerciale e l'impegno dei nostri team. Rimaniamo pienamente concentrati sul supporto alle attività dei nostri clienti, continuando al contempo ad attuare la nostra strategia di crescita a lungo termine" sottolinea da Emanuele Cappellano, responsabile Enlarged Europe & European Brands e alla guida di Stellantis Pro One.