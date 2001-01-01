Cirio, dopo i dazi Usa i produttori di vino anche in altri mercati

"C'è un dato che mi rincuora in questo momento: con le difficoltà del mercato americano, che per noi rimane comunque il mercato di riferimento e non si può immaginare di sostituirlo, i nostri produttori hanno iniziato ad occupare altri mercati, e noi li abbiamo sostenuti. I numeri della Cina, i numeri della Thailandia, i numeri dell'Indonesia ci dicono che ci sono milioni di persone che hanno voglia e capacità di conoscere, di riconoscere e anche di acquistare il nostro vino. Come sempre, quindi, abbiamo sempre fiducia, molto più che timori". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oggi, al Vinitaly. "I dazi sono un sicuramente un errore, il governo italiano lo ha detto con determinazione - ha proseguito il governatore -. La Meloni è stata molto chiara nel considerare sbagliati i dazi. Noi peraltro dobbiamo ricordare che con la facilità con cui si mettono i dazi, con la stessa facilità si tolgono. E' ciò che è avvenuto in passato: i nostri vini hanno beneficiato dei dazi che erano stati imposti per ragioni legate al mondo dell'aviazione alla Francia e alla Germania. E' un mercato che si evolve, bisogna sapersi destreggiare, non lamentarsi dei venti ma orientare bene le vele".