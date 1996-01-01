ALTA TENSIONE

Associazione per delinquere, militanti di Askatasuna alla sbarra

Prima udienza alla Corte d'appello del maxi processo contro i maggiori esponenti del centro sociale, sgomberato lo scorso dicembre. In primo grado, nel marzo del 2025, tutti erano stati assolti dal reato associativo e condannati per singoli episodi. Polemiche in aula

Può davvero esistere per trent’anni una sequenza di violenze, assalti e regie di piazza senza un’organizzazione dietro? È da qui che la Procura di Torino riparte, riportando in Appello il maxi processo Askatasuna e provando a rimettere in piedi quell’impianto associativo che la sentenza di primo grado del marzo 2025 era stato smontato, ma che per gli inquirenti resta l’unica chiave capace di tenere insieme un filo che da Torino arriva fino alla Val di Susa senza mai spezzarsi.

Quel verdetto aveva segnato una linea netta. Assoluzione piena per tutti gli imputati rispetto al reato associativo, mentre restavano in piedi diciotto condanne per singoli episodi – scontri di piazza, manifestazioni degenerare, tensioni con le forze dell’ordine – con pene comprese tra pochi mesi e quasi cinque anni. Una decisione che, al di là delle responsabilità individuali riconosciute, negava l’esistenza di un’organizzazione criminale strutturata dietro l’universo Askatasuna.

È esattamente quella conclusione che oggi l’accusa prova a ribaltare. E lo fa scegliendo una strada precisa: tornare al cuore delle indagini. La Corte ha infatti accolto la richiesta della Procura di rinnovare il dibattimento, disponendo l’audizione di due funzionari della Digos che quelle indagini le hanno condotte. Una scelta che riapre la possibilità di ricostruire in aula – e non solo nelle carte – il presunto sistema di relazioni, ruoli e continuità operativa che secondo gli inquirenti caratterizzerebbe l’area antagonista torinese.

Il nodo dell’organizzazione

Il processo, in fondo, ruota attorno a una domanda giuridicamente semplice e politicamente esplosiva: esisteva o no un’associazione per delinquere? Per la Procura, la risposta passa da una lettura “unitaria” di fatti che si sviluppano nell’arco di anni: manifestazioni, azioni contro obiettivi istituzionali, mobilitazioni in Val di Susa contro l’alta velocità. Non episodi isolati, ma tasselli di una strategia. Per il primo grado, invece, quei tasselli non compongono un mosaico. Restano frammenti.

Tra i venticinque imputati – sedici dei quali chiamati a rispondere anche dell’accusa associativa – il profilo di Giorgio Rossetto continua a rappresentare uno snodo centrale. Storico esponente di Askatasuna e figura di riferimento dell’autonomia torinese, Rossetto incarna per l’accusa la continuità politica e operativa del gruppo. Non a caso la Procura aveva tentato di portare nel processo anche una sua recente intervista radiofonica, probabilmente per rafforzare il quadro interpretativo. La Corte ha però respinto la richiesta: il giudizio resta ancorato agli atti processuali e non può estendersi a dichiarazioni successive.

Tensioni in aula

Che il clima non fosse quello di un passaggio interlocutorio lo si è capito nel corso dell’udienza. Le difese hanno reagito con durezza a un passaggio dell’avvocato Mauro Prinzivalli, legale della Presidenza del Consiglio, che ha richiamato la normativa sui “delinquenti abituali e professionali”. Un riferimento giudicato inappropriato e pericoloso, perché – secondo i difensori – introduce una qualificazione che rischia di sovrapporsi al tema stesso del processo, trasformando una valutazione giuridica in una sorta di marchio preventivo. È uno scontro che va oltre la singola espressione. Riflette due impostazioni inconciliabili: da una parte chi tende a leggere la continuità dei comportamenti come indice di organizzazione, dall’altra chi rivendica la natura politica e non criminale di quel percorso.

“Valutare l’opportunità di astenersi” è la richiesta invece che un altro degli avvocati difensori ha rivolto a una giudice della Corte. Il magistrato, Emanuela Ciabatti, aveva fatto parte del tribunale che nel 2015 si pronunciò su Rossetto: la vicenda era diversa (si trattava di scontri avvenuti in Valle di Susa nel 2011) ma la motivazione della sentenza stabilì che l’uomo era uno dei leader del centro sociale. La Corte ha respinto la proposta, che comunque non ha mancato di scatenare polemiche fra le parti. “Il principio della terzietà del giudice – ha detto il difensore Roberto Lamacchia – è stato uno dei cavalli di battaglia dei sostenitori del Sì referendum sulla giustizia. Cavalli che sono stati sconfitti. Per fortuna, aggiungo. Ma dobbiamo applicare il principio al caso concreto: è possibile che sia creata una condizione di incompatibilità tale da rendere opportuna l’astensione? La nostra non è una ricusazione, ma una semplice proposta di valutazione”. Il pg Giancarlo Avenati Bassi ha definito la richiesta “infondata” aggiungendo che “di opportuno c’è il rispetto che si deve avere per il giudice” e di trovare “grave che la questione sia stata posta sul piano della terzietà”.

Antagonismo militante

Sullo sfondo resta la storia di Askatasuna, occupato nel 1996 e sgomberato nel dicembre 2025, dopo quasi trent’anni di attività. Un luogo che nel tempo è diventato molto più di uno spazio fisico: punto di riferimento per l’area antagonista, crocevia di mobilitazioni, ma anche epicentro di tensioni ricorrenti con le istituzioni. È in questa traiettoria che si inseriscono le contestazioni giudiziarie: non solo i singoli episodi, ma la loro possibile lettura come espressione di un disegno unitario.

Impossibile, in questo quadro, separare Torino dalla Val di Susa. Le mobilitazioni contro la linea ad alta velocità hanno rappresentato per anni il terreno più evidente di scontro, ma anche quello su cui l’accusa ha costruito buona parte della propria ricostruzione. Secondo questa impostazione, proprio nella continuità delle azioni – blocchi, assalti ai cantieri, organizzazione delle proteste – si manifesterebbe una struttura stabile. Per la difesa, al contrario, quella continuità è il tratto fisiologico di un movimento radicato e diffuso, non la prova di un’associazione criminale.

Un processo aperto

La prima udienza non ha prodotto svolte immediate, ma ha chiarito il perimetro dello scontro. Da una parte, il tentativo di ricostruire un impianto accusatorio che il primo grado aveva sostanzialmente smontato. Dall’altra, la difesa di quella decisione, considerata un punto fermo. Le prossime audizioni degli investigatori saranno decisive per capire se l’appello riuscirà a incrinare quel verdetto o se, al contrario, finirà per confermarlo.

Nel frattempo, il processo continua a muoversi su un crinale sottile, dove diritto e storia recente si intrecciano continuamente. E dove ogni passaggio giudiziario sembra riportare Torino allo stesso interrogativo di fondo, mai davvero risolto.