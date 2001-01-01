Pd, giunta Cirio diserta il confronto sulla sanità privata accreditata

"Mentre il presidente Cirio è impegnato ad Arcore per logiche di partito, i suoi assessori Marrone e Riboldi risultano non pervenuti sul fronte dell'emergenza sanitaria regionale. È quanto accaduto oggi nella Commissione Sanità dedicata al rinnovo del contratto della sanità privata, seduta che si è potuta svolgere solo grazie alla presenza e determinazione delle opposizioni". Così la capogruppo Pd in Regione Piemonte, Gianna Pentenero, con il vicepresidente dem della Commissione Sanità, Daniele Valle. "L'interesse sbandierato un anno fa da Marrone e Riboldi nei confronti delle sigle sindacali - affermano i due esponenti Pd - era solo propaganda. La realtà è che questa giunta, dopo aver abbandonato la sanità pubblica, sta usando lo stesso metro di indifferenza anche per il comparto privato. Il comportamento della Regione è irrispettoso nei confronti di migliaia di professionisti che attendono risposte". "Il deserto dei banchi della maggioranza in Commissione - rimarcano - testimonia la mancanza di volontà politica nel gestire la crisi, e il 'particolare interesse' proclamato dagli assessori si è rivelato un bluff. Intanto i lavoratori stanno affrontando giornate di sciopero, perdendo parte del proprio stipendio per rivendicare un diritto sacrosanto. Noi saremo al loro fianco in ogni sede, il Piemonte deve prendere una posizione netta sul rinnovo contrattuale. Chiediamo che venga convocato al più presto un tavolo permanente con le sigle datoriali, i sindacati e la Regione, e che il presidente Cirio e la sua giunta si facciano portavoce della crisi del comparto in sede di Conferenza Stato-Regioni".