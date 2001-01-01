POLITICA & SANITÀ

Sanità, niente ribaltoni.

Riboldi "blinda" Sottile

A pochi mesi dalla scadenza del contratto, il direttore riceve l'"imprimatur" per altri tre anni. Panico e Maalox tra chi puntava al posto o scommetteva sul nuovo arrivo. L'assessore: "Piena fiducia nella squadra. Voci per destabilizzare". Certo, la solita Spectre

“Non ho alcun motivo per pensare a un cambio alla direzione regionale”. La chiara e netta riconferma di Antonino Sottile al vertice tecnico della sanità piemontese arriva con le parole, altrettanto inequivocabili, dell’assessore Federico Riboldi, in questi giorni in missione in Canada.

Con la premessa di un “doveroso confronto sulla decisione” con il presidente Alberto Cirio, Riboldi spiega allo Spiffero che “per me, la squadra che sta lavorando, a partire da Sottile e proseguendo con i vicedirettori e i dirigenti dei settori, è quella che sta accompagnando la sanità della nostra regione verso una modernizzazione. Per questo, non ho alcun motivo per fare cambiamenti”.

A poco meno di tre mesi dalla scadenza del contratto, che nel giugno 2023 portò l’allora direttore generale dell’Istituto di Candiolo al posto lasciato vacante da Mario Minola per raggiunti limiti di età, per Sottile arriva ciò che molti – a incominciare da più di un direttore di aziende sanitarie e ospedaliere, passando per altri stakeholder della sanità piemontese – davano già per escluso: il rinnovo per altri tre anni in uno dei ruoli più delicati, ma anche più ambiti, dell’alta burocrazia del grattacielo di piazza Piemonte.

Voci dall’inner circle

Le voci che Riboldi smentisce con nettezza – e soprattutto con l’annuncio della sua decisione – circa la giubilazione, sia pure con un possente paracadute come la guida dell’ospedale Mauriziano, di Sottile erano tutt’altro che inesistenti.

L’assessore di Fratelli d’Italia, con le parole al telefono da Montréal, spazza via anche i rumors che, pure in alcuni casi, erano arrivati dall’inner circle dello stesso quartier generale della sanità e rafforzati da alcune sue propaggini – non certo disinteressate – territoriali. Voci in merito alle quali Riboldi non nasconde il suo disappunto e di cui rimarca, a suo dire, l’inattendibilità, stigmatizzando “chi cerca di destabilizzare la sanità piemontese con informazioni false, nuocendo non solo alla sanità pubblica, ma alla sua stessa credibilità e dignità. Peggio ancora se le informazioni arrivano da chi dovrebbe, in questo particolare e difficile momento, nutrire un ancor maggiore senso di responsabilità”.

Pronti per la poltrona

Sia come sia, un fatto è certo: chi fino ad ora – da alcuni direttori generali di aziende, passando per più di un primario e altre figure di rilievo del mondo sanitario piemontese – già si preparava al dopo-Sottile dovrà rivedere i propri piani e, magari, ricorrere a massicce dosi di Maalox. Chi aveva pronte le valigie per un ulteriore trasloco, stavolta verso il grattacielo, le riporrà in attesa di tempi migliori e, magari, di “promesse” più attendibili.

“Non esiste alcuna distanza di vedute, tantomeno personale, tra me e il direttore regionale della sanità. Lui e tutto il team hanno lavorato bene in questi due anni, portando la Regione, lo scorso anno, al record di prestazioni dall’era pre-Covid e alla stabilità di bilancio”, aggiunge ancora Riboldi a sostegno di quella che, per lui, è una scelta già compiuta. Certo, come ricorda egli stesso, servirà l’imprimatur di Cirio che, vista la sua stima e il suo rapporto con Sottile – nonché la decisione, all’epoca, di portarlo da Candiolo in Regione – non mancherà di certo.

Nessun ostacolo da FdI

Semmai andrebbe ricordata una certa freddezza, sempre all’epoca, su quella scelta, manifestata proprio dal partito di Riboldi, il quale non era ancora assessore. “Cose talmente vecchie che credo non esistano più e poi il mio partito è sempre molto rispettoso delle mie scelte in materia sanitaria”, aggiunge l’assessore, di fatto escludendo l’eventualità di veti o posizioni differenti rispetto alla sua.

Riboldi nega pure frizioni o allontanamenti di figure a lui vicine fin dall’inizio del suo mandato – è il caso dell’ex dirigente di lungo corso Valter Galante (per il quale sarebbe in arrivo un ruolo nello staff dell’assessorato), così come del cardiologo di Casale Monferrato Federico Nardi (cui sono stati affidati molteplici incarichi). Precisazioni e puntualizzazioni che, senza nulla togliere, restano contorno al piatto pesante (e per alcuni indigesto) rappresentato dalla “blindatura” di Sottile.

Conti senza l’oste

Un annuncio che arriva in un momento delicato e difficile – uno dei tanti – per la sanità piemontese, con un processo sugli ex vertici della Città della Salute che sta entrando nel vivo, un’altra inchiesta in corso su circostanze assai più recenti, sempre legate all’azienda di corso Bramante e – problema dei problemi – i conti in profondo rosso previsti per l’anno in corso.

Uno scenario in cui più d’uno, tra manager e altri soggetti a vario titolo interessati, già si preparava – non del tutto senza motivo – a muoversi, ritenendo il mandato del direttore regionale ormai agli sgoccioli e scommettendo su chi avrebbe preso il suo posto. Come si dice, avevano fatto i conti senza l’oste. In questo caso, forse, più di uno.