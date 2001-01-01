Canalis (Pd), Regione anticipi parte Fondo nazionale non autosufficienza

Impegnare la giunta regionale a "definire una soluzione ponte per i consorzi socio assistenziali in difficoltà, prendendo in considerazione di anticipare almeno parzialmente le assegnazione del Fna - Fondo non autosufficienze 2025, al fine di evitare che i consorzi sospendano gli assegni di cura ed interrompano i servizi". Lo chiede al Consiglio regionale, con un ordine del giorno, la consigliera del Pd Monica Canalis. "La situazione della domiciliarità per le persone non autosufficienti - commenta - sta per diventare molto critica. A giorni molti consorzi socio assistenziali sospenderanno gli assegni di cura e i servizi domiciliari. Occorre pertanto agire in fretta". La consigliera dem chiede inoltre di "valutare la possibilità di anticipare almeno in parte l'erogazione dei flussi finanziari (cassa) relativamente alle assegnazioni" e "supportare gli Ats in ritardo nella rendicontazione del 2022 e 2023", ma anche di "farsi parte attiva con il governo nazionale, affinché snellisca e renda più semplici le procedure di rendicontazione e più flessibile il sistema informativo Sioss, favorisca maggiormente le erogazioni a favore dell'assistenza diretta da parte delle famiglie ed inizi già nel 2027 ad impostare il Piano 2028-2030". L'ordine del giorno mira anche a "perseguire l'esaurimento delle liste d'attesa per progetti domiciliari rivolti a persone che abbiano già ricevuto una certificazione di non autosufficienza" e a far "erogare con puntualità agli Ats il fondo indistinto regionale a loro destinato, per evitare che gli utenti ricevano le somme in ritardo", oltre che a "sostenere la domiciliarità".