LA SACRA FAMIGLIA

Eredità Agnelli, la partita decisiva: controllo della Dicembre in bilico

Le vicende giudiziarie aprono scenari su vendita, simulazione e donazione. Al centro una quota fino al 53,5% della holding. Dalla ricostruzione dei pagamenti dipende l'assetto del patrimonio con effetti a cascata su Exor, Ferrari, Stellantis e Juventus

La saga familiare fra Margherita Agnelli e i figli John, Ginevra e Lapo Elkann resta al centro di una complessa vicenda giudiziaria, dai molteplici risvolti: civili, italiani e svizzeri, ma anche penali e fiscali, in un intreccio che si fa ogni giorno più fitto.

Le risultanze delle indagini della Procura della Repubblica di Torino – già acquisite nei procedimenti civili italiani –, l’acclarata residenza italiana di Marella Agnelli e il conseguente pagamento, da parte dei fratelli Elkann, di oltre 180 milioni di euro tra imposte e sanzioni, rischiano di incidere in modo determinante sui giudizi pendenti, tanto in Italia quanto in Svizzera.

Il controllo dell’impero

Una vicenda che, inevitabilmente, catalizza sempre più l’attenzione della stampa e dell’opinione pubblica, assumendo i contorni di una vera e propria guerra societaria. In gioco c’è il ridisegno degli assetti proprietari della Dicembre Società Semplice, con possibili conseguenze sia nei rapporti interni alla famiglia – Ginevra e Lapo potrebbero perdere le loro quote – sia sul controllo della holding e, a cascata, su colossi come Exor, Ferrari, Stellantis e Juventus. Il nodo centrale riguarda infatti una quota compresa tra il 41% e il 53,5% del capitale sociale della Dicembre.

Riflessi sulla successione

Il 24 febbraio 2003, Marella Agnelli donò, con atto del notaio Ettore Morone, a John Elkann una quota pari a 1.965.611 euro nominali, corrispondente – all’epoca – al 25% del capitale sociale della Dicembre. Se, come ormai appare possibile, la successione di Marella Agnelli dovesse essere regolata dalla legge italiana, quella donazione dovrà essere considerata per determinare la quota di legittima spettante a Margherita Agnelli. Da qui la necessità di analizzare i possibili scenari.

Le scritture e il nodo del prezzo

Tre scritture private, datate 19 maggio 2004 (senza indicazione del luogo di sottoscrizione), vedrebbero Marella Agnelli cedere ai nipoti una quota complessiva del 41,29% della Dicembre per un corrispettivo di 80.936.000 euro. Per la validità di una cessione di quote sono essenziali: il consenso delle parti, l’oggetto e il pagamento del prezzo. Nel caso in esame, non emergono particolari dubbi sull’esistenza dell’accordo – pur nei limiti che si diranno – né sull’individuazione dell’oggetto.

Diverso il tema del prezzo. Un contratto di vendita è nullo se il corrispettivo manca o non è determinato o determinabile. Ancora: il prezzo si considera inesistente – e il contratto nullo – se le parti, fin dall’inizio, hanno convenuto che non sarebbe stato pagato, circostanza che deve emergere dal testo negoziale. Nel caso in cui, invece, il venditore dichiari nel contratto che il prezzo è stato pagato – come accadrebbe qui – non si può parlare di nullità per mancanza del prezzo. Anche se, per accordi interni, tale dichiarazione non fosse veritiera, resterebbe comunque un prezzo pattuito: il problema si sposterebbe sul piano dell’esecuzione del contratto.

Se però manca la prova del pagamento, o se il mancato pagamento emerge da elementi esterni o successivi, si entra nel campo della simulazione contrattuale, con una possibile nullità della vendita da accertare in sede giudiziaria. Alla luce del tenore letterale delle scritture, appare difficile sostenere la nullità per mancata indicazione del prezzo. Piuttosto, l’eventuale mancato pagamento rileverebbe ai fini della simulazione.

Chi ha davvero pagato?

Secondo quanto riportato da più fonti, resta infatti incerto se gli 80.936.000 euro siano stati effettivamente versati, e da chi: se da Marella Agnelli per conto dei nipoti; se dai fratelli Elkann con somme messe a disposizione dalla nonna; oppure con mezzi propri (ipotesi che la Procura di Torino sembrerebbe escludere).

In assenza di prova fornita dalle parti, l’effettivo pagamento può essere accertato dall’Autorità giudiziaria. E, sempre secondo le stesse fonti, la Procura torinese nutrirebbe seri dubbi sull’effettività del pagamento.

Simulazione o donazione dissimulata

Il punto, dunque, è comprendere le conseguenze giuridiche del mancato pagamento, verificando se esso sia frutto di un accordo – anche verbale – tra le parti. Se il prezzo indicato non corrispondeva alla reale volontà negoziale – ossia se le parti non intendevano prevedere alcun corrispettivo – il contratto potrebbe configurarsi come simulato. In tal caso, occorrerebbe stabilire se la cessione sia in realtà una donazione dissimulata: un trasferimento gratuito mascherato da vendita. Una donazione, però, nulla per difetto di forma, poiché richiede un atto pubblico notarile con due testimoni.

Questa nullità è imprescrittibile, rilevabile d’ufficio in ogni grado di giudizio e non sanabile dal donante. Solo gli eredi – dunque Margherita Agnelli, non i suoi figli – potrebbero eventualmente convalidarla, purché consapevoli del vizio, mediante conferma o esecuzione volontaria successiva alla morte del donante.

Conseguenze sugli assetti proprietari

Se la cessione fosse dichiarata nulla – per simulazione o per donazione dissimulata – le quote del 41,29% resterebbero nel patrimonio di Marella Agnelli e, alla sua morte, entrerebbero nell’asse ereditario. Secondo i patti sociali della Dicembre, tali quote si trasferirebbero allora all’erede legittima, Margherita Agnelli, cui potrebbe aggiungersi un ulteriore 12,5% (pari al 50% della quota originariamente donata a John Elkann).

Diverso lo scenario in caso di pagamento del prezzo da parte di Marella Agnelli per conto dei nipoti: si configurerebbe una donazione indiretta. In questo caso, nell’asse ereditario verrebbe computato il controvalore delle quote per determinare la legittima. La tutela del legittimario si tradurrebbe in un diritto di credito, senza incidere sulla titolarità delle quote.

Donazione e validità delle cessioni

Se invece il prezzo fosse stato pagato dai fratelli Elkann con denaro messo a disposizione dalla nonna, si sarebbe in presenza di una donazione di denaro, nulla per difetto di forma (salvo il modico valore). Le quote resterebbero intestate agli Elkann, mentre nell’asse ereditario rientrerebbe l’importo donato, pari a 80.936.000 euro. Infine, se il pagamento fosse stato effettuato con mezzi propri dei fratelli Elkann – circostanza tutta da dimostrare – le cessioni sarebbero pienamente valide e le quote legittimamente intestate.

L’ultima carta: il sequestro cautelare

Resta, in chiusura, una domanda tutt’altro che teorica: se davvero è in gioco il controllo della Dicembre, Margherita Agnelli potrebbe chiedere all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 670 c.p.c., il sequestro cautelare di circa il 53% del capitale sociale, per garantirne la custodia e assicurare una gestione corretta fino alla definizione della controversia sugli assetti proprietari della Dicembre? Fossimo in Elkann non dormiremmo sonni tranquilli.