Torino chiede che il Governo affronti la crisi industriale del territorio

Il Consiglio comunale di Torino ha approvato all'unanimità una mozione del consigliere Pino Iannò (Torino Libero Pensiero) che invita sindaco e Giunta "a farsi promotori presso la Regione Piemonte affinché possa sollecitare il Governo a mettere in atto una soluzione alla crisi industriale complessa di Torino". L'atto parte dal presupposto che "l'attuale crisi non può essere risolta unicamente con risorse e strumenti di competenza comunale e regionale" e chiede dunque all'esecutivo nazionale di intervenire per contrastare una crisi "dovuta anche a una perdita della capacità produttiva" che "determina inevitabilmente una minore occupazione con contestuale aumento delle persone inattive". Il documento del consigliere di minoranza richiama anche "il quadro di forte incertezza" e il "calo occupazionale, soprattutto a causa di fattori come la crisi economica globale, i conflitti internazionali e i problemi di reperimento di manodopera qualificata".