Torino chiede che il Governo affronti la crisi industriale del territorio

17:42 Lunedì 13 Aprile 2026

Il Consiglio comunale di Torino ha approvato all'unanimità una mozione del consigliere Pino Iannò (Torino Libero Pensiero) che invita sindaco e Giunta "a farsi promotori presso la Regione Piemonte affinché possa sollecitare il Governo a mettere in atto una soluzione alla crisi industriale complessa di Torino". L'atto parte dal presupposto che "l'attuale crisi non può essere risolta unicamente con risorse e strumenti di competenza comunale e regionale" e chiede dunque all'esecutivo nazionale di intervenire per contrastare una crisi "dovuta anche a una perdita della capacità produttiva" che "determina inevitabilmente una minore occupazione con contestuale aumento delle persone inattive". Il documento del consigliere di minoranza richiama anche "il quadro di forte incertezza" e il "calo occupazionale, soprattutto a causa di fattori come la crisi economica globale, i conflitti internazionali e i problemi di reperimento di manodopera qualificata". 

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