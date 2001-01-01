FIANCO DESTR

Fratelli in riga davanti alla Sorella d'Italia, consegna del silenzio all'adunata di FdI

Nessuna analisi del voto referendario, autocritica bandita, cronaca rimossa: all’incontro blindato (ai giornalisti) con Arianna Meloni prevale la piaggeria verso la Capa "che fa tanti sacrifici per noi". Ma i mal di pancia restano, nascosti dietro i sorrisi di ordinanza

Stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte, Arianna chiamò . Nessuna autocritica, nessun accenno ai casi di cronaca che hanno coinvolto gli esponenti del partito nelle ultime settimane, nessuna analisi della sconfitta referendaria. Quello di Arianna Meloni a Torino è suonato più come un comizio autocelebrativo del governo targato Fratelli d’Italia, con sua sorella, la premier Giorgia Meloni, nel ruolo di comandante in capo. Lei, che della Fiamma è la responsabile del tesseramento, e nei fatti vero numero uno, è ora chiamata a serrare i ranghi di un partito che continua a presentarsi come monolitico ma appare sempre più sfilacciato.

E anche oggi al Green Pea, sotto la patina di unità esibita – più ostentata che reale – i mal di pancia non sono mancati: semplicemente messi in sordina, confinati nei borbottii dei capannelli o, al più, affidati a qualche messaggino tra sodali di provata (e silenziosa) fiducia.

Continuiamo così

La Sorella d’Italia arriva in zona Lingotto – scortata dal segretario regionale Fabrizio Comba e dalla pasionaria torinese Augusta Montaruli – con abbondante ritardo, a causa dell’aereo: l’inizio del vertice era previsto per le 14 e 30, comincerà più di due ore dopo. Ad aspettarla al terzo piano di Green Pea circa 350 rappresentanti di ogni ordine grado del partito in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta: si va dai consiglieri di quartiere a quelli comunali ai parlamentari, passando per assessori e consiglieri regionali. Vietato l’ingresso solo agli organi di stampa, a cui non viene nemmeno concesso di attendere al piano terra, spinti fuori sotto la pioggia battente.

Ci sono Andrea Delmastro ed Elena Chiorino, costretti a lasciare i rispettivi incarichi di sottosegretario alla Giustizia e vicepresidente della Regione a seguito dell’affaire bisteccheria, ma entrano da un ingresso secondario per non dare nell’occhio e sfuggire a domande impertinenti. Scelgono l’ingresso principale invece i successori di Chiorino: Maurizio Marrone, che ha ereditato la vicepresidenza e l’assessorato al Lavoro, e Daniela Cameroni, neo titolare di Istruzione e Formazione. Assenti giustificati i vicesegretari piemontesi Federico Riboldi e Paolo Bongioanni, a causa dei loro impegni istituzionali: il “sindaco della Sanità” è in Canada, il superassessore al Turismo e all’Agricoltura è al Vinitaly di Verona assieme al governatore Alberto Cirio.

Ci sono il senatore barbet Lucio Malan, capogruppo di FdI a Palazzo Madama, e il luogotenente novarese Gaetano Nastri, c’è l’europarlamentare Giovanni Crosetto, nipote del ministro della Difesa Guido. Ma nessuno di loro interviene. Forse non per scelta.

Il breve pistolotto

Arianna Meloni fa un breve discorso della durata di dieci minuti scarsi, dove con i consueti toni da comiziante della Garbatella non accenna minimamente né al caso Delmastro-Chiorino né tantomeno a quello dell’ex ministra del Turismo Daniela Santanchè. “Stiamo andando alla grande e non possiamo permetterci di sbagliare ora”, è il senso del suo intervento, mirando a compattare il partito a un anno (o forse meno) dalle Politiche. “Giorgia sta facendo un grande sacrificio non per sé o per il partito, ma per l’intero Paese. A noi il compito di sorreggerla”, è stato il grido di battaglia della sorella Arianna. Poi il tradizionale vittimismo, marchio della ditta di famiglia: “Dobbiamo essere più bravi degli altri perché alla destra non fanno sconti e non si può sbagliare”, ha esortato.

Ma non tutti in sala ne sono usciti convinti: alla luce dei recenti sviluppi – dalla sconfitta al referendum sulla Giustizia ai conseguenti scossoni sul governo – da una convocazione del genere ci si sarebbe aspettati ben altro che un comiziaccio a porte chiuse.

Facciamo come An

Prima del breve intervento della Sorella d’Italia prendono la parola gli esponenti locali, mentre – come detto – tra i maggiorenti sembra calata all’improvviso una prudente afasia. Il segretario Comba è impassibile al suo fianco, come un carabiniere di piantone, con una solerzia da provetto cameriere di corte, gli altri parlamentari fanno scena muta. Tra gli assessori regionali l’unica eccezione è il sanremese Luca Lombardi, responsabile del Turismo nella giunta di Marco Bucci in Liguria.

Così si distingue l’intervento meno irrituale di Donato Viscione, consigliere comunale di opposizione nella “rossa” Grugliasco, che evidenzia la difficoltà di agire in un contesto simile, con il partito che non fa abbastanza per far sentire la sua voce sui territori: “Servirebbero più riunioni come queste, ai tempi di Alleanza Nazionale erano molto più frequenti, e non avevamo mica il 30%”. Arianna Meloni predica unità, ma chi sente il partito distante non può che rimarcare le difficoltà nel tenere il passo.

Cori da stadio per Marrone

Tocca invece a Enzo Falbo, consigliere comunale a Chivasso, lanciare la candidatura di Maurizio Marrone a sindaco di Torino, dove sogna di sfidare Stefano Lo Russo alle comunali del 2027: la platea risponde entusiasta con cori da stadio: “Maurizio, Maurizio”, gridano infervorati, ma Arianna si sottrae: non spetta a lei a dare l’investitura ufficiale, soprattutto senza prima parlarne con l’augusta parente e magari rischiare di mettere in imbarazzo alleati e creare tensioni interne, visto che anche in FdI non sono pochi quanti non vedono di buon occhio la designazione di Marrone.

E il finale è la summa dell’appuntamento. Dal settore della sala dove siedono Delmastro e Chiorino parte un vero e proprio tripudio di “Meloni, Meloni!”, coro perfetto nella sua ambiguità – buono per entrambe le sorelle – che chiude l’incontro. Un’ovazione che, secondo i malpensanti, ha avuto anche un’utilità pratica: coprire sul nascere l’eventuale intervento dei parlamentari, annunciato ma mai avvenuto, evitando così di esporre proprio l’ex sottosegretario a domande o uscite scomode.

A dimostrazione che, contrariamente ai proclami e alla narrazione ufficiale, il partito è tutt’altro che unito. In Piemonte, come d’altronde nel resto d’Italia. Ragion per cui, dietro gli applausi di circostanza, tra i presenti in sala il malcontento serpeggia: quello che doveva essere un’occasione per fare il punto della situazione e un po’ di sana autocritica, è stato un momento puramente celebrativo. In una fase in cui – per il partito e per il governo – c’è ben poco da festeggiare.