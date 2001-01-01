CAMICI & POLTRONE

Ospedali, contesa dei primariati. L'Università frena sul Sant'Anna

L'ateneo vuole tenere dentro a Città della Salute le sue strutture di Ostetricia-Ginecologia. Lettera di Prandi a Tranchida. Schema diverso da quello della Regione. La resistenza di molti camici bianchi a passare con il Regina Margherita. Il nodo Brest Unit

A volte basta una lettera a dare o cambiare il senso. E così, se per la sanità piemontese quella dell’accorpamento del Regina Margherita con il Sant’Anna è stata descritta più volte come una questione primaria, cancellando l’ultima vocale ne salta fuori un’altra non meno reale e non meno complicata.

Proprio sulle direzioni di alcune strutture complesse – i vecchi primariati – si sta aggrovigliando l’ennesimo nodo che sembra strozzare sul nascere la nuova azienda ospedaliera, frutto del distacco dell’ospedale infantile e di quello ostetrico-ginecologico dalla Città della Salute di Torino e della loro conseguente fusione.

Spezzatino

Delle quattro strutture di Ginecologia-Ostetricia, due sono universitarie e due ospedaliere. Nel piano che ha portato alla creazione della nuova azienda ospedaliero-universitaria, di recente affidata alla direzione generale di Adriano Leli dopo la fase commissariale retta da Franco Ripa, le strutture dovrebbero seguire tutte il percorso dell’ospedale e quindi confluire, appunto, nell’azienda appena costituita sulla carta. Il condizionale appare più che opportuno, visto che questo schema sarebbe tutt’altro che definito.

Le perplessità e le “resistenze” di una parte dei medici del Sant’Anna a lasciare la Città della Salute non sono una novità, tant’è che questa posizione, allora prevalente, era stata messa nero su bianco in una relazione dall’allora commissario del moloch ospedaliero di corso Bramante, Thomas Schael, con conseguenti forti riserve sull’accorpamento con il Regina Margherita, peraltro poi sancito con una norma della Regione.

La lettera dell’Ateneo

Oggi, sia pure sottotraccia ma non tanto da passare del tutto inosservato, l’argomento torna sul tavolo e lo fa con una lettera inviata dalla rettrice dell’Università di Torino al vertice della Città della Salute.

Nella lettera, Cristina Prandi, in sostanza, ribadisce al direttore generale Livio Tranchida e a quello sanitario Lorenzo Angelone quanto discusso e stabilito in un precedente incontro proprio sul destino delle strutture complesse universitarie del Sant’Anna. Una decisione che porterebbe i due reparti universitari a restare nell’azienda di corso Bramante, lasciando solo quelli ospedalieri a seguire il Sant’Anna nella nuova azienda con il Regina Margherita.

A sostegno di questa scelta, almeno in apparenza (ma forse non solo) in contraddizione con il piano di scorporo, vi sarebbero le molteplici necessità di continuare a tenere legate, all’interno della stessa azienda, le specialità ostetrico-ginecologiche con altre – dalla chirurgia all’oncologia, solo per citarne alcune – strettamente connesse con le patologie femminili.

Cambio di percorso

Una sorta di inciampo o, per essere meno brutali, di deviazione lungo quel percorso mamma-bambino sostenuto in primis dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi per motivare l’accorpamento dell’ospedale ostetrico-ginecologico a quello pediatrico, staccato per primo dalla Città della Salute seguendo una strada tracciata e sostenuta dalla direttrice del dipartimento di patologia e cura del bambino del Regina Margherita, Franca Fagioli.

Un percorso che, nelle tappe future, ha anche quella della trasformazione della nuova azienda ospedaliero-universitaria in Irccs. Ed è proprio guardando anche a questa prospettiva che, tra le domande che si rincorrono tra i camici bianchi e non solo, sorge quella su come potrebbe il futuro Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico contare sulle pubblicazioni e su altri aspetti della ricerca qualora le due strutture universitarie restassero all’interno dell’azienda di corso Bramante anziché confluire in quella nuova.

Resistenze al distacco

Dettagli, forse, ma che rendono l’idea di come tutto appaia, ad oggi, nient’affatto lineare e definito, tra mete indicate dalla Regione e istanze che emergono dall’ambito accademico, senza tralasciare le perplessità di parte del personale medico del Sant’Anna rispetto al distacco dalla Città della Salute e all’unione con l’ospedale pediatrico.

In tutto questo c’è pure un’ulteriore questione che attiene alla Breast Unit, l’unità multidisciplinare di senologia di riferimento per il tumore della mammella. Quella attuale, inserita nel Sant’Anna e diretta da Corrado De Sanctis e da Umberto Ricardi (ordinario di Radioterapia all’Università), sempre secondo i piani dell’accorpamento dovrebbe confluire nella nuova azienda.

Ma anche in questo caso – con l’ipotesi di una struttura gemella alle Molinette – le certezze sono ancora avvolte da molti interrogativi. Compreso quello che li sovrasta tutti e che riguarda proprio l’opportunità di separare il Sant’Anna dalla Città della Salute per accorparlo al Regina Margherita.