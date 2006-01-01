GRANDI EVENTI

GeMiTo, un triangolo olimpico: il Nord-Ovest sogna i Giochi

Da acronimo che ha contrassegnato lo sviluppo industriale e il successivo declino a piattaforma sportiva internazionale. Regioni e Comuni stringono un'alleanza per candidarsi a ospitare una futura edizione "diffusa", nel 2036 o 2040. Ma la strada è lunga

C’era una volta il triangolo industriale che con quell’acronimo un tantino sinistro – GeMiTo – ha contrassegnato tanto l’ascesa industriale del secolo ferrigno quanto il suo lento sfilacciarsi. Oggi quello stesso asse torna a muoversi, provando a reinventarsi. Non più un lamento attorno ad acciaio e manifattura, ma il tentativo di proporsi come piattaforma sportiva internazionale.

Da Torino a Milano, passando per Genova, il Nord-Ovest si muove compatto con un obiettivo ambizioso: candidarsi a ospitare un’edizione futura delle Olimpiadi e Paralimpiadi estive, con orizzonte 2036 o, in subordine, 2040. L’intesa coinvolge le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria insieme ai tre capoluoghi. È stato già avviato un primo confronto operativo che segna l’inizio di un percorso congiunto: l’idea è verificare la fattibilità di una candidatura unitaria, costruita su basi diverse rispetto al passato.

Parola d’ordine: Sostenibilità

Il punto chiave è la sostenibilità. Il progetto immaginato punta a rispettare le linee più recenti del Comitato Olimpico Internazionale, con un forte orientamento all’equilibrio ambientale ed economico attraverso l’utilizzo prevalente di infrastrutture e impianti già esistenti, il coinvolgimento del tessuto produttivo locale e un modello organizzativo diffuso, capace di ridurre l’impatto complessivo e massimizzare i benefici sui territori.

Si parla esplicitamente di un’Olimpiade “distribuita”, che metta in rete città e comunità, evitando concentrazioni eccessive e nuove opere inutili. Una formula che mira a ottimizzare le risorse pubbliche e a lasciare un’eredità concreta e duratura. Meno nuove opere, meno esposizione finanziaria, più integrazione con i territori. È la linea indicata dal Cio negli ultimi anni, dopo le esperienze – spesso controverse – delle edizioni passate.

Prima di qualsiasi passo formale, però, si aprirà una fase di confronto con Coni, Governo, università, mondo dello sport e stakeholder territoriali. L’obiettivo è costruire una proposta credibile e innovativa, capace di rafforzare la proiezione internazionale del Paese e di valorizzare lo sport come leva per i giovani e per lo sviluppo.

Il background

Chi siede al tavolo porta in dote esperienze già pesanti. Il capoluogo piemontese ha alle spalle le Olimpiadi Invernali di Torino 2006, che hanno trasformato il profilo urbano e internazionale della città, accompagnandone la trasformazione da capitale dell’auto a laboratorio post-industriale, tra luci e ombre ma con un’eredità ancora tangibile. Inoltre, negli ultimi anni ha consolidato la propria immagine con le Atp Finals, diventate un appuntamento fisso del calendario mondiale.

Milano, reduce dall’esperienza delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, ha ulteriormente rafforzato il proprio ruolo di capitale degli eventi globali, dimostrando capacità organizzativa e attrattività internazionale, consolidando il ruolo della metropoli lombarda come hub internazionale capace di gestire eventi complessi e diffusi sul territorio. Più recente ma non meno significativo il percorso di Genova, che negli ultimi tempi è tornata a ospitare manifestazioni sportive di rilievo internazionale, anche in ambito paralimpico e giovanile, rilanciando la propria immagine dopo stagioni difficili.

Mettere insieme queste tre realtà significa tentare un salto di scala: non la candidatura di una singola città, ma quella di un intero sistema territoriale. Una scommessa che punta a unire competenze, infrastrutture e identità diverse sotto un’unica proposta.

Il cuore produttivo

“Piemonte, Lombardia e Liguria sono il cuore economico e produttivo d’Italia, ma anche una macro regione dal patrimonio paesaggistico e ambientale straordinario che spazia dalla montagna alla pianura, dalle colline al mare. A tutto questo si aggiunge un’esperienza olimpica consolidata che è un valore chiave per centrare l’obiettivo”, spiegano il governatore pèiemontese Alberto Cirio e l’assessore Paolo Bongioanni. “Il Piemonte in questi anni ha costruito una strategia che punta sui grandi eventi per posizionare la regione a livello internazionale: le Olimpiadi sono il più grande evento del pianeta e rappresenterebbero quindi il culmine di questo percorso”.

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, rivendica soprattutto il clima politico e la direzione del progetto: “È un bellissimo segnale di coesione territoriale del Nord Ovest e questo è il momento giusto per uscire allo scoperto”, sottolinea, indicando nella collaborazione tra territori il vero punto di partenza. Poi mette a fuoco la linea della candidatura: “La cifra sarà quella della sostenibilità ambientale e delle Olimpiadi diffuse”, in linea – ribadisce – con gli orientamenti del Cio; quindi, riuso degli impianti e territori sempre più connessi anche sul piano infrastrutturale. Infine, il messaggio politico: “Una candidatura che parte col piede giusto”, con “grande entusiasmo e determinazione” da parte dei promotori.

Gioco di squadra

La partita è appena iniziata, ma il messaggio è chiaro: il Nord-Ovest prova a giocare da squadra, presentandosi come un grande palcoscenico integrato capace di competere sulla scena internazionale. Resta da capire se l’equilibrio tra territori reggerà anche quando si entrerà nel merito delle scelte più delicate.

Regioni e Comuni hanno già messo in fila il primo passaggio concreto: un incontro operativo che avvia il percorso per una candidatura unitaria alle Olimpiadi e Paralimpiadi estive. L’orizzonte è definito: 2036 come prima finestra, con il 2040 come alternativa. Non una suggestione, dunque, ma l’avvio di un iter che prevede verifiche tecniche e politiche prima di qualsiasi formalizzazione.

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una proposta credibile, sostenibile e innovativa, capace di rafforzare la proiezione internazionale del Paese e di usare lo sport come leva per sviluppo e giovani. Ma il sottotesto lo è altrettanto: verificare se il Nord-Ovest è ancora in grado di agire come sistema. GeMiTo, più che un acronimo, resta una prova di resistenza. Stavolta non industriale, ma istituzionale. E il risultato, prima ancora dei Giochi, dirà molto su quanto quel vecchio triangolo sia davvero cambiato.