Marrone, determinati e compatti per cogliere il sogno olimpico

"Si riaffaccia il sogno olimpico e siamo determinati e compatti con le altre regioni del Nord Ovest nel coglierlo con entusiasmo per far tornare anche a Torino lo spirito del 2006, rimarginando così finalmente la ferita degli ultimi Giochi invernali, mancati sotto la Mole per i tabù ideologici dei 'no tutto'". Così il vicepresidente della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, a proposito della possibile candidatura unitaria per le Olimpiadi estive. "Saremo parte attiva con il Governo - assicura - per garantire il massimo sostegno a questa candidatura".