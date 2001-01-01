Pichetto, individuare deposito nazionale rifiuti nucleari

"Credo che in questa legislatura si debba chiudere con l'individuazione del sito per il deposito temporaneo delle scorie e del deposito dei rifiuti che sono ferro, mattoni e materiale sanitario". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervenendo alla seconda edizione dell'evento del Sole24ore "Transizione energetica e l'industria del nucleare". "E' un impegno e un dovere che ho in questa legislatura - ha aggiunto il ministro - arriveremo a individuare questo in seguito alla legge delega per definire modalità di compensazione" al territorio. Rispetto alla norma di 20 anni fa e a possibili resistenze a livello locale, Pichetto ha spiegato che "l'Italia ha una vivacità estrema a ogni iniziativa si creano condizioni per la creazione di un comitato, ma spero che equilibrio e buon senso e determinazione ad andare nel merito e valutare nel merito prevalga rispetto a manifestazioni di bandiera. Se uno ragiona, tutto il materiale che producono gli ospedali italiani dove lo mandiamo? Dobbiamo tenere conto di tutto ciò e che qualcuno abbia interesse a promuovere anche un referendum ma confido nei giovani che sono più attenti al merito che alle bandiere".